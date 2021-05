BNP Paribas : réaffirme ses engagements en faveur de la biodiversité

Depuis plusieurs années, BNP Paribas s'engage dans la préservation de la biodiversité à travers ses politiques de financement, un dialogue constructif avec ses clients, les coalitions auxquelles il participe, le mécénat et le soutien à la recherche. Conscient de l'importance des risques et des opportunités liés à cet enjeu, le Groupe poursuit et renforce ses actions.

Préserver et restaurer la biodiversité : un enjeu majeur pour tous Pour structurer ses actions et appréhender leurs impacts, le Groupe s'appuie sur les études de l'IPBES (Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques). Dans son rapport publié en 2019, l'IPBES indique ainsi qu'un million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction, un chiffre qui va croissant d'année en année. Ce capital naturel, qui repose sur la variété des plantes et des animaux qui soutiennent les écosystèmes nécessaires à notre survie, est inestimable. Le laisser disparaître serait très lourd de conséquences en termes environnemental, bien sûr, mais également humain, économique, sociétal ou encore éthique. Pleinement conscient que ses activités, comme celles de ses clients particuliers, entreprises, institutionnels, jouent un rôle clé dans la préservation de la biodiversité, le Groupe diversifie et renforce ses actions en tant qu'acteur économique engagé de premier plan, mais également dans le cadre d'actions collectives. La publication de la Position du Groupe marque à ce titre un point d'étape dans ce mouvement.

« La dégradation de la biodiversité a de multiples répercussions environnementales, économiques et humaines. Les acteurs de nos sociétés doivent contribuer à protéger les écosystèmes et les ressources. Le mouvement ne peut être que collectif, international et s'inscrire profondément dans les comportements. C'est pourquoi, au sein de BNP Paribas, nous déclinons de manière proactive des actions concrètes auprès de nos clients, de nos collaborateurs et de nos partenaires et avons décidé d'affirmer les engagements du Groupe dans une position biodiversité.Dans ce contexte, les coalitions comme act4nature ou la future TNFD sont des leviers essentiels pour une plus grande intégration des enjeux de la biodiversité.» Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général de BNP Paribas et Président d'Entreprises pour l'Environnement.



Se donner les moyens d'agir Selon l'IPBES, plusieurs facteurs indirects contribuent aux changements d'écosystèmes et de biodiversité : ils sont notamment socio-économiques, démographiques, technologiques, culturels et gouvernementaux. Par ailleurs, le rapport met en avant cinq menaces qui pèsent directement sur la biodiversité : les changements d'usage des terres et de la mer, l'exploitation directe de certains organismes, le changement climatique, les pollutions et les espèces envahissantes. Dans sa Position, publiée ce 4 mai, le Groupe indique vouloir agir plus particulièrement sur les quatre premières :

Les changements d'usage des terres et de la mer : l'accent est mis sur la lutte contre la déforestation et l'artificialisation des sols ;

L'exploitation directe de certains organismes : nous soutenons les actions minimisant la consommation des ressources et la protection des océans ;

Le changement climatique : il est une priorité de la politique environnementale du Groupe depuis 2011 ;

Les pollutions : nous agissons plus particulièrement sur celles relatives aux plastiques et aux mégots de cigarettes.



Un acteur engagé depuis de nombreuses années BNP Paribas, en qualité d'institution financière, se mobilise depuis de nombreuses années à travers ses politiques de financement et d'investissement. Comment ? Par exemple par des exclusions de financements de projets sur des zones classées au titre de la biodiversité, notamment dans certains secteurs sensibles tels que l'agriculture, l'huile de palme, l'industrie minière, ou encore le pétrole et le gaz non conventionnels. En février dernier, le Groupe a renforcé sa politique dans le domaine de l'agriculture avec de nouvelles mesures relatives à la déforestation en Amazonie et au Cerrado, au Brésil. Ainsi, pour ses clients produisant ou achetant du bœuf ou du soja issu de ces régions, le Groupe n'accompagnera que ceux visant zéro déforestation d'ici 2025 dans leurs chaînes de production et d'approvisionnement.

Dans le domaine de la biodiversité marine, la Banque s'est déjà engagée à financer la transition écologique des navires à hauteur d'1 milliard d'euros d'ici 2025 et se mobilise à travers le Global Fund for Coral Reefs. Plus récemment, l'action de la Banque dans la lutte contre le changement climatique a été marquée par son adhésion à la Net-Zero Banking Alliance, lancée par l'ONU Environnement.



Une continuité dans l'action Les différents métiers qui composent le Groupe sont eux aussi, bien sûr, pleinement engagés dans ce combat de préservation de la biodiversité. Parmi eux figurent BNP Paribas Real Estate, qui veille à intégrer les enjeux liés à la biodiversité dans l'ensemble de son activité immobilière, ou encore BNP Paribas Asset Management qui déploiera prochainement sa feuille de route pour mesurer les empreintes « eau » et « forêts » de ses portefeuilles d'investissement à horizon 2022. Par ailleurs, le Groupe œuvre à développer l'économie circulaire - via notamment sa filiale BNP Paribas Leasing Solutions - et conçoit de nouveaux outils de finance durable qui visent à indexer le coût des financements sur des enjeux de biodiversité, tels que les sustainability-Linked loans ou encore les green bonds. Et parce que le Groupe compte près de 190 000 collaborateurs dans 68 pays, il agit également en son sein, soutenant ses collaborateurs dans la réduction de plastique à usage unique, via notamment le programme Green Company for Employees. Sa Fondation constitue également un puissant relais de ses engagements, au travers de la recherche et la sensibilisation auprès du grand public sur les enjeux de la biodiversité.

Des engagements réaffirmés en faveur de la biodiversité En lien avec la sortie de sa Position, BNP Paribas a ainsi pris plusieurs nouveaux engagements destinés là encore à accompagner ses clients dans la réduction de leurs impacts sur la biodiversité mais également à réduire encore davantage son propre impact. Son ambition :

Atteindre un objectif de 3 milliards d'euros de financements liés à des critères relatifs à la protection de la biodiversité terrestre (prêts à impact positif, obligations vertes, etc.) ;

Constituer une enveloppe d'investissements de 250 millions d'euros d'ici 2025 pour les startups mobilisées dans la transition écologique ;

Evaluer d'ici 2025 la totalité de ses clients entreprises sur des critères liés à la biodiversité ;

Dialoguer avec ses clients actifs sur des matières premières et dans des pays sensibles en leur demandant de démontrer leur engagement à combattre la déforestation ;

Déployer des dispositifs de formation pour ses 193 000 collaborateurs, à l'instar du programme « WeEngage » ;

Dédier une nouvelle enveloppe de 55 millions d'euros d'investissements à la protection et à la restauration du capital naturel.



Les coalitions en faveur de la biodiversité L'IPBES affirme qu'il n'est pas trop tard pour agir, mais un sujet vaste et complexe comme la biodiversité nécessite la mobilisation et l'engagement de tous les acteurs : pouvoirs publics, scientifiques, entreprises, institutions financières, ONG, citoyens-consommateurs. Bien conscient de cela, BNP Paribas n'agit pas seul et participe activement à plusieurs coalitions. Outre act4nature et EpE, BNP Paribas participe au lancement de la Task Force on Nature-Related Financial Disclosures (TNFD), du Cerrado Manifesto, ainsi qu'à plusieurs initiatives locales à travers le monde.

Ensemble, nous pouvons tous contribuer à la préservation de la biodiversité !

