BNP Paribas : s'associe au Forum Génération Egalité et poursuit le programme Agrifed initié avec HeForShe

Une agriculture responsable Le projet Agrifed, bien en ligne avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU, vise tout à la fois à promouvoir, très concrètement, une agriculture résiliente au changement climatique, et à diminuer les fortes disparités entre les femmes et les hommes. Grâce au soutien de BNP Paribas à Agrifed, 15 000 femmes sénégalaises ont été formées aux techniques de l'agriculture résiliente, alors qu'elles sont les principales victimes du réchauffement climatique. Elles ont réussi à développer la culture du riz dans la région du Sahel et à devenir financièrement autonomes, avec notamment la mise en place par la BICIS (Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal), d'une ligne de crédit spécifique qui couvre les phases de production et de commercialisation du riz.

En novembre 2020, elles ont d'ailleurs reçu une formation au pilotage de drones pour faciliter l'inspection de leurs champs et améliorer leurs rendements. A travers la cartographie et l'interprétation des données, elles peuvent désormais estimer avec plus de précision la quantité de fertilisants nécessaire et détecter des maladies éventuelles dans leurs parcelles. L'utilisation de drones représente un gain de temps considérable, leur permettant de se concentrer sur la chaîne de distribution et les finances, tout en améliorant leurs pratiques environnementales. Pour faire face à la crise Covid-19, la BICIS et ONU Femmes se sont associés avec le Ministère de la Femme et de la Famille du Sénégal, pour acheter 231 tonnes de riz et 23 065 tonnes de céréales à REFAN (Réseau des Femmes Agricultrices du Nord) et les distribuer à 10 000 foyers sénégalais vulnérables.

Prochaine étape : le déploiement de la plateforme « Buy from Women » Dans le cadre du programme Agrifed, la plateforme mobile « Buy from Women » sera déployée prochainement. Ce lancement marque une étape importante dans l'accès de ces femmes aux outils technologiques. Son objectif ? Connecter les femmes productrices avec toutes les catégories d'acheteurs de produits agricoles : grossistes, détaillants et consommateurs. Cette plateforme permettra également de mettre à disposition des femmes agricultrices des informations spécifiques, communiquées sous forme de messagerie vocale, en français et en wolof. Parmi les sujets traités figurent notamment les périodes de semis, les prix des produits sur les marchés ou encore les conditions météorologiques.

Forum Génération Egalité, un tremplin pour la cause des femmes Ce programme Agrifed sera l'un des sujets abordés lors du Forum Génération Egalité, organisé par ONU Femmes, qui se tiendra à Paris du 30 juin au 2 juillet. Au cours de ce forum, de nombreux acteurs publics et privés du monde entier échangeront lors de conférences et tables rondes virtuelles pour prendre des engagements concrets, ambitieux et durables pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce Forum est l'occasion de rappeler le rôle essentiel que jouent les femmes dans la lutte contre le réchauffement climatique - alors qu'elles en sont aussi les principales victimes.

A cette occasion, Antoine Sire, Directeur de l'Engagement d'Entreprise du Groupe échangera avec Michele Mbo'o-Tchouawou, Directrice adjointe du Programme African Women in Agricultural Research and Development (AWARD) ; Oulimata Sarr, Directrice Régionale pour l'Afrique occidentale et centrale ; Manuel Tonnar, Directeur général de la coopération au développement et de l'action humanitaire au sein du Ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg ; et Hindou Oumarou Ibrahim, Coordinatrice de l'Association des Femmes Peules et Peuples Autochtones du Tchad. Ils aborderont notamment :

les stratégies visant à tirer parti du rôle des femmes en tant qu'agents du changement climatique au Sahel ; les bonnes pratiques et les approches prometteuses, en s'appuyant sur le programme d'ONU Femmes 'Femmes et agriculture résiliente au climat au Sahel ; les fossés, les défis et la voie à suivre pour intensifier l'action climatique en faveur de l'égalité des sexes au Sahel et assurer l'accès des femmes aux opportunités économiques dans le cadre de la transition verte de la région à plus long terme.



Vous devez accepter les cookies de type 'Réseaux sociaux' pour pouvoir accéder à ce contenu. Préférences cookies Préférences cookies Agrifed : donner aux femmes les moyens d'agir en faveur de la résilience climatique.

HeForShe, un bilan positif En endossant, en 2018, le rôle de « Thematic Champion HeForShe », Jean-Laurent Bonnafé, Directeur Général de BNP Paribas, s'engageait sur une durée de 3 ans à mener des actions concrètes en faveur de l'égalité et de la mixité professionnelle et de l'inclusion des femmes.

Des objectifs ambitieux qui ont été atteints voire dépassés. Ainsi, en termes de mixité, l'objectif d'accroître de 40% la nomination d'hommes au sein des équipes des Ressources Humaines à dominante féminine, a été dépassé et a atteint 50%. Au sein de Global Markets, un métier traditionnellement masculin, la part des femmes Senior managers a augmenté de 40%. Et la dynamique se poursuit : 1 000 femmes doivent ainsi être recrutées au sein de la filière IT afin d'atteindre 37% des effectifs (contre 32% aujourd'hui). Des objectifs ambitieux en termes de mixité ont été atteints voire dépassés.