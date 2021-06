BNP Paribas : soutient Les Ailleurs, le festival qui explore l'immersion

La vie culturelle est de retour et avec elle le festival Les Ailleurs , organisé à La Gaîté Lyrique à Paris jusqu'au 18 juillet 2021. Un événement unique aux allures futuristes qui propose une immersion époustouflante dans le monde infini de la réalité virtuelle, cocréé par BNP Paribas, FishEye et les Rencontres d'Arles.

Quand innovation et relance de la culture vont de pair Tout commence à Arles, au premier festival de réalité virtuelle « le VR Arles Festival », fondé en 2016 par Fisheye, Rencontres de la photographie d'Arles et BNP Paribas. Cette année-là ils entrent dans une nouvelle dimension : le virtuel ! Et ils présentent le meilleur de la culture, de la création et des artistes de cet art d'un genre nouveau. Ce festival renouvelle le genre et propose au public de vivre des expériences inédites en mettant à sa disposition un ensemble de technologies immersives. Cette année, le VR Arles Festival prend ses quartiers d'été à La Gaîté Lyrique à Paris jusqu'au au 18 juillet, sous le nom Les Ailleurs. Repoussant les limites de la perception, Les Ailleurs propose plusieurs voyages initiatiques dans le monde virtuel, avec des interactions, des sensations et des moments de contemplation uniques. Au programme du festival : une exposition d'œuvres numériques, à destination de toutes et tous, explorant l'immersion sous toutes ses formes pour un voyage aux frontières du réel et du virtuel. Une programmation qui accompagne avec brio le retour à la vie culturelle après des mois de fermeture en raison de la crise sanitaire. En mai dernier, un jury pluridisciplinaire, composé entre autres de Bertrand Cizeau, Directeur de la Communication de BNP Paribas, et du réalisateur Cédric Klapisch, a remis le Grand prix du festival à « Paper Beast », une œuvre poétique créée par Eric Chahi, véritable balade contemplative dans une nature sauvage née des profondeurs abyssales d'Internet.

Interview de Benoit Baume, le directeur du Festival Les Ailleurs, soutenu par BNP Paribas Dans cet entretien exclusif, Benoit Baume, directeur du festival Les Ailleurs, raconte comment le festival s'est transformé, dévoile les coulisses de l'organisation du festival et revient enfin sur le rôle de BNP Paribas, aux côtés du festival. BNP Paribas soutient Les Ailleurs, le festival qui explore l'immersion BNP Paribas est partenaire du festival Les ailleurs. A cette occasion, Bertrand Cizeau, Directeur de la communication BNP Paribas, explique quelles perspectives les technologies immersives pourraient apporter à l'activité de la banque et comment BNP Paribas soutient plus que jamais la relance du secteur culturel.

Ici et Maintenant : le festival Les Ailleurs s'invite chez vous Les Ailleurs et BNP Paribas ont lancé en parallèle le dispositif Ici et Maintenant, un programme d'œuvres en réalité virtuelle à explorer depuis chez soi. Jusqu'au 17 juillet, il est possible de s'inscrire en ligne pour réserver un casque de réalité virtuelle livré sous 48 heures par coursier et avoir accès à une partie du festival… à la maison ! Ici et Maintenant : l'immersion à la maison

Le virtuel au service du réel renouvelle l'expérience client chez BNP Paribas BNP Paribas a fait des technologies immersives un enjeu stratégique de sa transformation digitale. Convaincu depuis longtemps du formidable potentiel de la XR, BNP Paribas y voit l'opportunité de réinventer l'expérience client en lui proposant des services inédits, enrichis et « augmentés ». BNP Paribas Real Estate, via son Immersive Lab, a par exemple mis au point un outil de Data Visualisation 3D qui permet de connecter les biens immobiliers avec l'ensemble des données disponibles sur le bâtiment, sa zone géographique et l'ensemble des prévisions urbaines : projets d'urbanisme, évolution des prix, densité de population, etc. Pour offrir au client la possibilité de se projeter et de voir concrètement à quoi va ressembler le quartier qu'il a choisi dans les trente prochaines années. Ce projet est l'aboutissement de nombreuses expériences innovantes menées par BNP Paribas Real Estate autour des technologies immersives. Depuis plusieurs années déjà, ses clients peuvent en effet bénéficier de réunions et de visites venues tout droit du futur, grâce à l'holoportation, un outil basé sur la réalité augmentée qui permet d'afficher virtuellement dans l'espace, en hologrammes, des personnes ou des objets en 3D.

Et demain, de nouvelles expériences à portée de tous ? Ce qui hier relevait de la science-fiction est aujourd'hui réalité pour les clients de BNP Paribas. Bientôt, ils pourront échanger avec un hologramme, un conseil virtuel bien… réel, capable de répondre à leurs questions. La XR permet d'insérer des éléments physiques ou des instructions dans le champ de vision ou dans l'espace d'un client, simplifiant considérablement certaines opérations. Des solutions issues de la science-fiction mais bel et bien réelles et surtout adaptées aux nouveaux usages, pour apporter aux clients une expérience complète et innovante. Pour l'heure, le festival Les Ailleurs s'attache à créer du rêve par l'immersion dans un autre monde. Mais, il laisse entrevoir au grand public un champ des possibles sans limite et lui donne la possibilité de se familiariser avec des technologies encore peu répandues. Nul doute pourtant qu'elles sont amenées à prendre de l'ampleur dans un futur qui se rapproche à grands pas. Une projection passionnante.

VR, AR, MR, XR… de quoi parle-t-on exactement ? Réalité virtuelle - en anglais Virtual Reality ou VR : simulation de notre présence dans un univers virtuel. L'immersion est rendue possible grâce à un casque qui offre une vision à 360°. Réalité augmentée - Augmented Reality ou AR : superposition d'éléments virtuels 3D sur un environnement réel à l'aide d'un smartphone, d'une tablette ou d'un casque. Réalité mixte - Mixted Reality ou MR : un mélange des deux technologies. À l'aide d'un casque de réalité virtuelle, elle permet d'insérer des éléments virtuels dans un environnement réel. Elle est, en quelque sorte, une version plus aboutie de la réalité augmentée. La réalité étendue - Extended Reality ou XR -, est la notion qui regroupe toutes ces technologies.