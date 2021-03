BNP Paribas : un partenariat sur les risques climatiques

BNP Paribas a annoncé mercredi qu'il allait collaborer avec la société de conseil Baringa Partners en vue de développer un nouveau cadre de gestion des risques liés au changement climatique.



Aux termes du partenariat, Baringa aidera le géant bancaire à généraliser l'utilisation de l'analyse des risques liés au changement climatique au sein du groupe et à l'intégrer au sein de ses prises de décision et de ses publications.



Le modèle de Baringa doit notamment permettre à l'établissement de générer des données et des objectifs relatifs à sa stratégie climatique.



BNP Paribas - qui a d'ores et déjà atteint la neutralité carbone au niveau de son périmètre opérationnel - affiche l'ambition de devenir un leader mondial en matière de stratégie liée au climat.



