BNP Paribas : nomination chez BNP Paribas REIM

15/09/2020 | 15:43

BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) annonce l'arrivée de Nehla Krir en tant que directrice développement durable et RSE, poste créé récemment afin de poursuivre ses ambitions d'intégration de critères ESG en investissement immobilier.



Nehla Krir sera chargée de mettre en oeuvre sa stratégie RSE au niveau des actifs et des portefeuilles immobiliers en collaboration avec toutes les équipes métier, pour le bénéfice des principales parties prenantes.



Avant de rejoindre BNP Paribas REIM, elle a travaillé chez AXA Investment Managers - Real Assets directrice mondiale développement durable de 2014 à 2018 avant de rejoindre l'équipe responsable de la transformation opérationnelle.



