BNP Paribas : nomination chez BNPP REIM France

BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) France fait part de la nomination de Laurence Weydert pour diriger ses activités d'asset management en France, avec prise de fonctions le 24 janvier.



Au sein de Klépierre depuis plus de 10 ans, elle a été directrice des opérations pour la Suède et le Danemark pendant cinq ans après avoir dirigé pendant six ans les activités de gestion des investissements et d'asset management, couvrant notamment la France et la Belgique.



Basée à Paris, Laurence Weydert dirige une équipe de 40 collaborateurs. Elle reporte à Guillaume Delattre, chief investment officer de BNP Paribas REIM France, Iberia, Belux. Elle est épaulée dans ses fonctions par Emmanuel Tarnaud, directeur adjoint asset management.



