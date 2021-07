BNP Paribas optimiste pour 2021 après un rebond de sa banque de détail au T2

PARIS (Agefi-Dow Jones)--BNP Paribas a annoncé vendredi avoir profité d'un rebond d'activité dans sa banque de détail et d'une diminution de ses provisions pour créances douteuses au deuxième trimestre, dans le contexte de réouverture des économies après la crise sanitaire. Cette dynamique devrait se traduire par une croissance des revenus plus forte que prévu en 2021, a ajouté le groupe bancaire.

Sur la période d'avril à juin, le résultat net s'est inscrit en hausse de 27% par rapport au deuxième trimestre 2020, à 2,91 milliards d'euros. Ce résultat intègre une légère baisse des coûts et une plus-value de 300 millions d'euros sur la cession de 6,7% du capital de l'espagnol Allfunds, introduit en Bourse en avril. Hors éléments exceptionnels, la hausse du résultat net atteint 17%.

Le coût du risque, qui mesure les provisions pour créances douteuses, s'est fortement amélioré, à 38 points de base des encours contre 65 points de base un an auparavant, et devrait rester faible dans les mois qui viennent, selon BNP Paribas.

Le produit net bancaire (PNB), l'équivalent du chiffre d'affaires, a progressé de 0,9%, à 11,78 milliards d'euros, le redressement de la banque de détail compensant le tassement attendu de la banque d'investissement.

Les analystes prévoyaient en moyenne un résultat net de 2,37 milliards d'euros et un PNB de 11,29 milliards d'euros au deuxième trimestre.

Conformément à ses engagements, la banque a par ailleurs fait part de son intention de verser un dividende de 1,55 euro par action en septembre après la levée des restrictions de la Banque centrale européenne (BCE). Ce complément s'ajoutera au dividende payé en mai et permettra au groupe d'atteindre l'objectif annoncé de distribution de 50% de son résultat 2020.

Accélération de la banque de détail

La branche Domestic Markets, qui comprend la banque de détail en France, a vu ses revenus progresser de 9,5% au cours du trimestre, portée par le rebond de l'activité en France et par une bonne performance des filiales spécialisées comme la société de location de voitures aux entreprises Arval. La hausse des encours de crédit a permis de compenser un environnement de taux toujours faibles et qui rognent les marges d'intérêt des banques.

Le PNB de la division International Financial Services, centrée sur le crédit à la consommation, la gestion d'actifs et l'assurance, a reculé de 2% au deuxième trimestre, sous l'effet de l'appréciation de l'euro. Elle affiche toutefois une croissance de 1,5% à changes et périmètre constants, soutenue par l'activité de gestion d'actifs.

Dans la banque de financement et d'investissement (CIB), l'activité a baissé de 9,9% en raison d'une base de comparaison défavorable, le groupe ayant été très actif dans les opérations de financement obligataire des entreprises au printemps 2020 au début de la crise sanitaire. "CIB enregistre un très bon niveau de performance après le contexte exceptionnel du second trimestre 2020", a toutefois souligné la banque, en précisant que les revenus affichaient une croissance de près de 20% par rapport au deuxième trimestre 2019.

La baisse d'activité a été sensible par rapport à 2020 dans la banque d'affaires et plus particulièrement dans le pôle marchés, mais certaines activités ont nettement rebondi, notamment sur les marchés actions.

