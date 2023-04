BNP Paribas : partenariat finalisé avec Stellantis en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni

BNP Paribas a annoncé la signature définitive des accords désignant la banque comme partenaire exclusif de la captive de Stellantis en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni. Ces marchés " stratégiques " représentent environ 40% de toutes les nouvelles immatriculations de véhicules neufs en Europe, a précisé la banque. BNP Paribas Personal Finance multiplie ainsi presque par deux ses actifs en Allemagne et au Royaume-Uni ; ses encours augmentent d’environ 6 milliards d’euros contre 10 milliards d’euros actuellement, « avec un potentiel de croissance important ».



Leur partenariat est désormais opérationnel pour tous les clients et concessionnaires.



" Pour BNP Paribas Personal Finance, ce partenariat est une étape majeure dans son objectif stratégique de disposer de 50% de ses encours de prêts liés à la mobilité d'ici 2025 ", a souligné la banque.