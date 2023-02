BNP Paribas, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du mardi 7 février 2023

BNP Paribas (+2,44% à 62,23 euros)

BNP Paribas affiche la plus forte hausse du CAC 40, ses projets de rémunération de ses actionnaires et le relèvement des objectifs de profits 2025 faisant oublier des résultats trimestriels décevants. La banque française compte racheter pour 5 milliards d'euros d'actions cette année, dont - comme prévu - 4 milliards financés par la cession de Bank of the West. Une demande pour une première tranche de 2,54 milliards d'euros a été soumise à la Banque centrale européenne.