BNP Paribas poursuit son rebond au 4e trimestre et présente ses objectifs pour 2025

PARIS (Agefi-Dow Jones)--BNP Paribas a présenté mardi ses objectifs de croissance d'ici à 2025 après avoir poursuivi sur sa lancée de sortie de crise au quatrième trimestre et dégagé des résultats en hausse en 2021.

Le résultat net de la banque a bondi de 45% sur les trois derniers mois de 2021, à 2,31 milliards d'euros, porté par une croissance des revenus et une forte diminution du coût du risque dans un contexte de normalisation des marchés du crédit après la crise sanitaire. Le produit net bancaire (PNB), l'équivalent du chiffre d'affaires, a progressé de 3,7%, à 11,23 milliards d'euros.

Les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net trimestriel de 2 milliards d'euros et sur des revenus de 11,36 milliards d'euros.

A moyen terme, le groupe a indiqué tabler sur une croissance de ses revenus de plus de 3,5% par an d'ici à 2025. La hausse plus modérée des coûts devrait se traduire par une croissance de plus de 7% par an du résultat net.

Le dividende versé au titre de 2021 sera de 3,67 euros par action en numéraire.

February 08, 2022 01:05 ET (06:05 GMT)