BNP Paribas : prévoit une croissance annuelle moyenne d'au moins 7% de son résultat net jusqu'en 2025

A l’occasion de la présentation de ses résultats annuels, BNP Paribas a dévoilé son nouveau plan stratégique à horizon 2025, baptisé Growth, Technology & Sustainability 2025. Elle table en particulier sur une croissance annuelle moyenne d'au moins 7% de son résultat net, part du groupe, sur la période. La banque française précise que le " redéploiement progressif et discipliné du capital libéré " par la cession de Bank of the West devrait permettre une augmentation additionnelle du bénéfice net par action de plus de 5% à horizon 2025.



A l'horizon 2025, BNP Paribas vise une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) d'au moins 11% à l'horizon 2025 contre 10% en 2021. Elle prévoit par ailleurs un effet de ciseaux de 2 points en moyenne.



Le produit net bancaire devrait progresser d'au moins 3,5% par an sur la période, a périmètre constant. Il est attendu en augmentation d'environ 3% pour sa banque de financement et d'investissement.



S'agissant de la rémunération de ses actionnaires, la banque augmente son taux de distribution ordinaire à 60%, dont 50% au minimum en numéraire.



Le ratio de fonds propres durs est anticipé à 12,9% en 2024 et à 12% en 2025.