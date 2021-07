BNP Paribas rachète Floa, ex-Banque Casino, pour 258 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les groupes Casino et Crédit Mutuel Alliance Fédérale ont annoncé mardi la signature d'un accord exclusif en vue de la vente de leur coentreprise bancaire Floa à BNP Paribas.

Cet accord prévoit l'acquisition par BNP Paribas de 100% de Floa pour un montant de 258 millions d'euros, qui serait réparti pour moitié entre le groupe Casino et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, ont précisé les entreprises.

L'opération devrait être finalisée dans les prochains trimestres, sous réserve de l'obtention des autorisations requises, notamment celles de l'Autorité de la concurrence française et de la Banque centrale européenne.

Par ailleurs, BNP Paribas deviendrait le fournisseur et le distributeur exclusif de crédit à la consommation, dont des solutions de paiement fractionné, auprès des clients du groupe Casino, à travers la mise en place d'un partenariat commercial avec les enseignes Casino Supermarchés, Géant et Cdiscount.

Le projet prévoit également un partenariat entre le groupe Casino et BNP Paribas pour le développement de l'activité de paiement fractionné "Floa Pay". A ce titre, Casino sera intéressé au succès de l'activité de paiement, à fort potentiel de développement, a précisé le groupe.

Floa, anciennement Banque Casino, a été créée en 2001 pour faciliter les achats dans les hypermarchés et supermarchés Casino. La filiale bancaire a également développé des solutions de paiment pour l'e-commerce et compte aujourd'hui trois millions de clients en France, en Espagne et en Belgique. Ses fonds propres s'élevaient à 184 millions d'euros à la fin 2020. Le Crédit Mutuel détient depuis 2010 une participation de 50% dans la société.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2021 13:02 ET (17:02 GMT)