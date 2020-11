BNP Paribas : renforcement des équipes PDRA de BNPP AM

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce un renforcement de son pôle de gestion Dette privée & Actifs réels (PDRA) avec quatre nominations, dont celle de Stéphanie Passet comme directrice des investissements de l'équipe Dette Infrastructure de BNPP AM.



Romain Linot est nommé directeur des investissements de l'équipe Dette Immobilière, Mohamed El Jani, nouveau gérant de portefeuille, rejoint l'équipe Finance Structurée, et Irene Bárcena rejoint l'équipe SME Lending en tant qu'analyste.



