BNP Paribas : réorganise des activités avec Stellantis

BNP Paribas annonce être en négociations exclusives avec Stellantis dans le cadre d'une réorganisation de ses partenariats dans les activités de financement.



Le projet devrait permettre à BNP Paribas Personal Finance de consolider et renforcer son partenariat existant avec Stellantis, d'augmenter d'environ 6 milliards d'euros les encours lors de sa finalisation (actuellement 11 milliards d'euros) et de diversifier et développer son exposition à toutes les marques de Stellantis (Opel, Vauxhall, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Peugeot, DS, Citroën, Jeep, Abarth, Lancia, Dodge, Ram et Maserati).



' Ce projet renforcerait notre partenariat à long terme avec Stellantis et augmenterait encore la présence de BNP Paribas Personal Finance dans le secteur du financement automobile. Nous pourrions ainsi apporter toutes nos capacités pour soutenir les clients de Stellantis sur ces marchés stratégiques ' a déclaré Thierry Laborde, Directeur Général Délégué de BNP Paribas.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.