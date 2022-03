BNP Paribas reporte sa journée investisseurs, se dit peu exposé à la Russie et l'Ukraine

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe bancaire BNP Paribas a annoncé mercredi avoir décidé d'annuler sa journée investisseurs prévue le 14 mars, en raison de la guerre en Ukraine, et a détaillé son exposition à ce pays et à la Russie.

"Devant la gravité de la situation actuelle et les impacts humanitaires de l'agression contre l'Ukraine, le groupe BNP Paribas a décidé de reporter à une date ultérieure les présentations qui étaient prévues le 14 mars 2022 pour détailler les projets et initiatives des métiers dans le cadre de son plan stratégique 2025", a indiqué la banque dans un communiqué. Cet événement sera reprogrammé d'ici à l'été, a précisé la banque.

BNP Paribas a ajouté que ses expositions brutes à l'Ukraine et à la Russie étaient "limitées", respectivement à 1,7 milliard et 1,3 milliard d'euros environ. Elles représentent respectivement 0,09% des engagements totaux du groupe pour l'Ukraine et 0,07% pour la Russie.

"Compte tenu de la manière dont la banque opère dans ces deux marchés et sécurise ses activités avec un niveau important de garanties et de collatéraux, les expositions résiduelles nettes combinées de BNP Paribas pour la Russie et pour l'Ukraine s'établissent à environ 500 millions d'euros", a ajouté BNP Paribas.

"Sur la base d'une première analyse d'ensemble des impacts à moyen et long terme des événements en cours", BNP Paribas a confirmé les objectifs financiers à horizon 2025 présentés en février. La banque table ainsi sur une croissance de son produit net bancaire de plus de 3,5% par an d'ici à 2025 et sur une hausse de plus de 7% par an de son résultat net, hors plus-values de cessions.

La banque a également confirmé que son conseil d'administration proposerait de verser un dividende de 3,67 euros par action au titre de l'exercice 2021.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones;

March 09, 2022 02:40 ET (07:40 GMT)