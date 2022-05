BNP Paribas se fixe des objectifs 2025 de réduction des émissions carbone financées

PARIS/BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--La banque BNP Paribas a dévoilé mardi des objectifs de réduction de l'intensité d'émissions carbone financées pour les secteurs de l'électricité, de l'extraction pétrolière et gazière et de l'automobile à l'horizon 2025.

"Notre objectif est de continuer à être un acteur de premier plan dans la lutte contre le changement climatique, en accélérant nos actions pour limiter le réchauffement climatique à 1,5degC à l'horizon 2050. Alors que l'urgence ne cesse de s'amplifier, nous avons intégré de nouveaux objectifs dans notre plan stratégique 2025 pour financer la transition énergétique", a indiqué BNP Paribas dans un communiqué.

"Notre stratégie est triple: aligner notre portefeuille sur notre engagement 'net zéro'; mesurer et piloter nos risques liés au carbone; et renforcer les relations avec nos clients pour les accompagner dans leur transition vers une économie bas carbone", a ajouté la banque.

Dans le secteur de la production d'électricité, BNP Paribas prévoit de réduire les émissions financées de 30% d'ici à 2025 par rapport à 2020. L'objectif de réduction est fixé à 25% au moins pour l'automobile et à 10% au moins pour le pétrole et le gaz.

"Afin d'atteindre son objectif en matière de baisse des émissions liées au pétrole et au gaz, le groupe réduira de 12% son exposition de crédit à la production de ces énergies d'ici 2025 par rapport à 2020. Il réduira de 25% son exposition à la production de pétrole d'ici 2025", a souligné BNP Paribas, en précisant que son exposition à l'extraction de pétrole et de gaz et au raffinage représentait 1,3% de son exposition de crédit totale à fin 2021.

"Dès 2022, le groupe cesse ses financements et investissements aux entreprises dont plus de 10% de l'activité est liée aux sables bitumineux et au pétrole et au gaz de schiste. Le groupe ne financera plus aucun projet pétrolier et gazier et les infrastructures liées en Arctique et en Amazonie", a indiqué la banque.

D'ici à 2025, BNP Paribas compte dédier plus de 200 milliards d'euros à la transition des grandes entreprises clientes vers une économie bas carbone et mobiliser plus de 350 milliards d'euros "au travers de prêts et d'émissions obligataires portant sur des sujets environnementaux et sociaux pour des clients entreprises", a indiqué le groupe.

