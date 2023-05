BNP Paribas signe un bon 1er trimestre après la cession de Bank of the West

PARIS (Agefi-Dow Jones)--BNP Paribas a annoncé mercredi que son résultat net avait plus que doublé au premier trimestre, grâce à une plus-value de 2,95 milliards d'euros réalisée sur la cession de sa filiale américaine Bank of the West, et a confirmé ses prévisions annuelles.

La banque française a dégagé un résultat net de 4,44 milliards d'euros au trimestre écoulé, contre 1,84 milliard d'euros un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le "résultat net distribuable", qui servira au calcul du dividende, a atteint 2,85 milliards d'euros, contre un consensus FactSet de 2,80 milliards d'euros. Cet indicateur intègre un gain comptable de près d'un milliard d'euros en anticipation de la fin de la contribution du groupe au Fonds de résolution unique (FRU), le mécanisme européen de soutien aux banques en cas de crise.

Le produit net bancaire (PNB), l'équivalent du chiffre d'affaires, a augmenté de 1,4% sur la période, à 12,03 milliards d'euros, et les revenus de l'activité ont progressé de 4,4%, a également indiqué BNP Paribas. Les analystes prévoyaient en moyenne un PNB de 11,91 milliards d'euros, selon FactSet.

Baisse du coût du risque

Dans le détail, la croissance de l'activité a atteint 4% au premier trimestre dans la banque de financement et d'investissement (CIB) et 5,9% dans la banque commerciale, qui comprend notamment la banque de détail en France et les métiers spécialisés. Le pôle de gestion d'actifs et d'assurance affiche une croissance de 0,6%, malgré une bonne performance dans l'assurance.

BNP Paribas a également indiqué avoir bénéficié d'un faible coût du risque au trimestre écoulé, à 28 points de base des encours contre 31 points de base un an plus tôt. Les provisions pour créances douteuses ont été limitées et le groupe a procédé à des reprises de provisions sur encours sains.

Le ratio de solvabilité CET1 ressortait à 13,6% fin mars, contre 12,3% fin 2022, soutenu par la finalisation de la cession de Bank of the West en février.

La banque anticipe une croissance de plus de 9% de son résultat net distribuable cette année, conformément à son plan à moyen terme, et une hausse de plus de 12% du résultat par action.

