BNP Paribas suspend tout nouveau financement en Russie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque BNP Paribas a indiqué dans une déclaration transmise lundi soir aux médias qu'elle avait décidé de suspendre tout nouveau financement en Russie.

"BNP Paribas a, dans un premier temps, décidé de suspendre tout nouveau financement et, dans un second temps, décidé de suspendre tout nouveau projet en Russie", a annoncé la banque française.

En conséquence, la banque a informé ses clients que sa filiale russe BNP Paribas ZAO "ne serait plus en mesure de traiter leurs transactions à partir du mois de mars".

BNP Paribas avait indiqué, au début du mois, que ses expositions à l'Ukraine et la Russie étaient "limitées" à respectivement 1,7 milliard et 1,3 milliard d'euros environ, soit 0,09% et 0,07% de ses engagements totaux.

March 22, 2022 02:40 ET (06:40 GMT)