BNP Paribas suspend tout nouveau projet en Russie

BNP Paribas a annoncé hier soir avoir décidé de suspendre tout nouveau financement en Russie. En Bourse, l’action BNP Paribas progresse de 2,30% à 53,92 euros, soutenue comme celles des autres établissements bancaires par la forte hausse des taux longs. Le rendement du 10 ans allemand, qui sert de référence en Europe, gagne plus de 4 points de base à près de 0,52%, au plus haut depuis octobre 2018.



"BNP Paribas a, dans un premier temps, décidé de suspendre tout nouveau financement et, dans un second temps, décidé de suspendre tout nouveau projet en Russie", a déclaré la concurrente de Société Générale. Par conséquent, BNP Paribas a informé ses clients que sa filiale BNP Paribas ZAO ne sera plus en mesure de traiter leurs transactions à partir de la fin du mois de mars.



BNP Paribas a souligné qu'elle respectait rigoureusement toutes les sanctions internationales. Elle avait donné la semaine dernière les détails de son exposition brute de 3 milliards à la Russie et à l'Ukraine.



La banque de la rue d'Antin a rappelé hier soir qu'elle disposait déjà d'une présence limitée en Russie avant la crise actuelle. Elle avait progressivement réduit sa présence en Russie au cours des dernières années en mettant fin à ses activités de banque de détail en 2012 et à ses activités de crédit à la consommation en 2020.