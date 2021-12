BNP Paribas va vendre Bank of the West au canadien BMO pour environ 16 milliards de dollars.

BNP Paribas, la plus grande banque française par sa capitalisation boursière, a déclaré qu'elle avait accepté de vendre son unité américaine Bank of the West à la société canadienne BMO Financial Group pour un montant d'environ 16,3 milliards de dollars.

BNP Paribas a du mal à suivre ses grands rivaux sur le marché américain de la banque de détail, tandis que la vente renforcera également la présence de BMO aux États-Unis.

"Il s'agit d'une transaction créatrice de valeur pour toutes les parties, qui souligne la qualité de la franchise Bank of the West", a déclaré lundi Jean-Laurent Bonnafe, directeur général de BNP Paribas.