BNP Paribas va vendre Bank of the West au canadien BMO pour environ 16 milliards de dollars.

BNP Paribas, la plus grande banque française par sa capitalisation boursière, a déclaré qu'elle avait accepté de vendre son unité américaine Bank of the West à la société canadienne BMO Financial Group pour un montant d'environ 16,3 milliards de dollars.

BNP Paribas a du mal à suivre ses grands rivaux sur le marché américain de la banque de détail, tandis que la vente renforcera également la présence de BMO aux États-Unis.

"Il s'agit d'une transaction créatrice de valeur pour toutes les parties, qui souligne la qualité de la franchise Bank of the West", a déclaré lundi Jean-Laurent Bonnafe, directeur général de BNP Paribas.

BNP Paribas a déclaré qu'elle utiliserait le produit de la vente pour financer davantage de rachats d'actions et pour financer des acquisitions ciblées relativement petites et développer sa présence en Europe.

La banque française a également indiqué qu'elle consoliderait et développerait ses activités aux États-Unis.

BNP Paribas avait acheté Bank of the West en 1979 avant de la fusionner avec French Bank of California. Cette unité était la plus importante activité de BNP Paribas en dehors de l'Europe.

BMO a déclaré que l'acquisition lui apporterait près de 1,8 million de clients et étendrait sa présence bancaire grâce à 514 succursales et bureaux commerciaux et de gestion de patrimoine supplémentaires dans les principaux marchés de croissance des États-Unis.

BMO a déclaré que Bank of the West, fondée en 1874, apporterait également à l'entreprise canadienne environ 56 milliards de dollars de prêts et 89 milliards de dollars de dépôts. (Reportage de Sudip Kar-Gupta. Rédaction de Jane Merriman)