BNP-Résultats supérieurs aux attentes au T4, nouveaux objectifs 2025

PARIS, 8 février (Reuters) - BNP Paribas a fait état mardi d'un bénéfice net supérieur aux attentes au quatrième trimestre, grâce à la baisse des provisions liées à la pandémie, et dit s'attendre à une croissance moyenne de son résultat net de plus de 7% par an de 2022 à 2025.

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique à l'horizon 2025, la plus grande banque cotée de la zone euro a également indiqué dans un communiqué viser une croissance annuelle moyenne de plus de 3,5% par an de ses revenus sur cette période. (Reportage Matthieu Protard, version française Jean-Michel Bélot, édité par Jean Terzian)