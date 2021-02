BNPParibas : s'engage contre la déforestation

BNP Paribas annonce mettre en place 'une politique restrictive pour lutter contre la déforestation en Amazonie et au Cerrado'.



Le groupe compte inciter ses clients produisant ou achetant du boeuf ou du soja issus de l'Amazonie et du Cerrado au Brésilà devenir 'zéro déforestation' et à démontrer leurs progrès de manière transparente.



'BNPParibas ne fournira des produits ou services financiers qu'aux entreprises (producteurs, conditionneurs de viande et négociants) ayant une stratégie visant à atteindre zéro déforestation dans leurs chaînes de production et d'approvisionnement d'ici 2025 au plus tard', annonce le groupe.



Par ailleurs, BNPParibas incitera tous ses clients éleveurs à faire évoluer leurs pratiques vers un système plus respectueux du bien-être animal, en prenant pour référence les'Responsible Minimum Standards'de la FARMS Initiative.



