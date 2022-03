Biodiversité et open innovation : la TNFD lance son cadre de gestion et de reporting des risques en version bêta

La biodiversité de la planète décline aujourd'hui plus vite que jamais, posant des risques majeurs pour l'environnement, le développement durable et les chaînes d'approvisionnement mondiales. La version bêta du cadre de la TNFD est la première à proposer un cadre qui aidera les entreprises et institutions financières à intégrer ces sujets dans leurs processus de décision et de reporting, en analysant les risques et opportunités liés à la nature.

Cette version comprend trois éléments :

Des concepts et définitions clés, fondés sur la science, pour aider les acteurs du marché à mieux comprendre la nature ainsi que les risques et opportunités qui lui sont liés ;

pour aider les acteurs du marché à mieux comprendre la nature ainsi que les risques et opportunités qui lui sont liés ; Des recommandations pour le reporting alignées sur celles du Groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat (« Task Force on Climate-related Financial Disclosures » ou TCFD), prenant en compte les liens entre les deux sujets et le besoin de cohérence en la matière ;

alignées sur celles du Groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat (« Task Force on Climate-related Financial Disclosures » ou TCFD), prenant en compte les liens entre les deux sujets et le besoin de cohérence en la matière ; Des conseils pratiques pour les entreprises et institutions financières souhaitant analyser les risques et opportunités liés à la nature et les intégrer dans leurs processus.

L'innovation ouverte, pour des impacts positifs sur la nature au plus vite

D'ici la publication des recommandations définitives de la TNFD, prévue au 3e trimestre 2023, ses membres - parmi lesquels Sébastien Soleille, Responsable de la transition énergétique et de l'environnement de BNP Paribas et Robert-Alexandre Poujade, analyste ESG en charge de la thématique biodiversité chez BNP Paribas Asset Management - comptent améliorer la pertinence de ce cadre, sa facilité d'utilisation et son efficacité.

Ce travail se fera en « open innovation », en consultant et en collaborant avec un large éventail d'acteurs du marché et de parties prenantes. En effet, toutes les organisations qui le souhaitent peuvent d'ores et déjà tester cette version bêta et faire des retours sur sa pertinence, son utilité, ou encore sa facilité de mise en œuvre.

Ce cadre est pensé en cohérence avec les recommandations sur les risques et opportunités liés au climat publiés par la TCFD - BNP Paribas publie chaque année un rapport dédié - afin de pouvoir s'aligner sur les normes à venir en matière de durabilité (comme celles de l'International Sustainability Standards Board) tout en prenant en compte les spécificités propres à la biodiversité, et notamment l'importance de la localisation géographique des impacts.