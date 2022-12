COP 15 : Les coalitions appellent à une action collective pour préserver la biodiversité

"Business for Nature" et la déclaration "Make it mandatory"

Parmi les initiatives et coalitions récemment rejointes par BNP Paribas figureBusiness for Nature, qui a lancé un appel collectif aux négociateurs de la COP 15 : «Make it mandatory » (Rendez-le obligatoire). Business for Nature agit en faveur du dialogue et des actions des grandes entreprises internationales face aux risques élevés liés au changement climatique et à la perte de la biodiversité. Cette organisation souligne que la moitié du PNB mondial a une dépendance forte ou modérée avec la nature, et dans ses rapports les plus récents, Business for Nature souligne aussi que les pouvoirs publics ne sont actuellement pas en mesure de mettre en œuvre des changements en faveur de la biodiversité. En cause ? L'absence de diffusion d'informations. Or mieux connaitre les impacts des entreprises permettrait de suivre leurs progrès, notamment en matière de mise en place de processus plus respectueux de la nature.

Le 26 octobre dernier, plus de 330 grandes entreprises, dont BNP Paribas, ont donc réclamé officiellement l'adoption de cette obligation d'évaluer et de publier les impacts sur la biodiversité. Appelée« Make it Mandatory », cette déclaration résulte de la volonté d'acteurs économiques de 52 pays, dont les revenus totaux avoisinent 1.500 milliards de dollars. Avec cette déclaration, ils demandent aux pouvoirs publics du monde entier de mettre en place, lors de cetteCOP 15, non seulement des critères standardisés mais également l'obligation de rendre publics leurs propres impacts afin de réduire les risques fondamentaux liés à la perte du capital naturel.