Les actions françaises et l'euro ont chuté cette semaine, l'incertitude politique en France et la possibilité d'un parlement dominé par l'extrême droite ayant effrayé les investisseurs, tandis que l'écart entre les coûts d'emprunt des gouvernements français et allemand a grimpé en flèche.

Le Rassemblement national eurosceptique de Marine Le Pen est en tête des sondages d'opinion à la suite de la décision surprise du président Emmanuel Macron, le week-end dernier, d'organiser un vote éclair, tandis que les partis de gauche français ont formé une nouvelle alliance pour lutter contre l'élection.

Les marchés craignent qu'un premier ministre français d'extrême droite ne poursuive des politiques économiques "la France d'abord" très dépensières, aggravant ainsi l'importante dette du pays. Certains investisseurs ont commencé à évoquer le risque d'éclatement de la zone euro, même si cette éventualité est encore lointaine.

Voici quatre graphiques illustrant la réaction des marchés.

Les actions françaises se sont fortement dépréciées. Le CAC 40 est à son plus bas niveau depuis janvier, ayant perdu 6 % cette semaine - sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de deux ans.

"Il y a un élément de 'tirer d'abord, poser des questions ensuite' en ce qui concerne la France", a déclaré Tom O'Hara, gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe des actions européennes de Janus Henderson Investors.

"Nous nous concentrons sur les entreprises mondiales cotées en Europe. Il est certain que celles qui sont plus exposées au niveau national susciteront plus d'interrogations".

Les valeurs moyennes, qui sont généralement plus exposées à l'économie nationale sous-jacente, sont en baisse de 9 %, soit la plus forte chute hebdomadaire depuis la crise de la pandémie de mars 2020.

Les banques ont été particulièrement touchées. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont toutes en baisse de plus de 10 % cette semaine, perdant environ 19 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis la clôture de vendredi, selon les données du LSEG.

Les obligations d'État françaises sont également sous pression.

L'écart entre les coûts d'emprunt français et allemand à 10 ans a atteint 78 points de base vendredi, le plus élevé depuis 2017 sur une base intrajournalière et en voie d'atteindre un niveau de clôture jamais vu depuis la crise de la zone euro en 2012.

L'écart reflète la prime que les investisseurs exigent pour détenir des obligations d'État françaises plutôt que des obligations allemandes, la référence de la zone euro.

L'élargissement des écarts pourrait constituer une "opportunité d'achat tactique", ont déclaré les analystes d'UBS, "mais nous nous attendons à ce que les investisseurs adoptent une attitude attentiste jusqu'à ce qu'il y ait plus de clarté sur les alliances électorales, ainsi que sur les politiques fiscales dans le cas d'une cohabitation - une situation dans laquelle le premier ministre et le président sont issus de partis différents."

Selon LSEG Datastream, pour la première fois depuis au moins 2005, il en coûte plus cher au gouvernement français d'emprunter de l'argent sur 10 ans qu'au gouvernement portugais.

Les écarts se creusent également en raison d'une ruée générale vers les valeurs refuges en Europe, dont les obligations d'État allemandes. Le rendement des Bunds allemands a baissé de 24 points de base et devrait connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis décembre.

"Le mois sera long pour l'euro", a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING.

La monnaie a perdu environ 1 % par rapport au dollar, à la livre sterling et au franc suisse au cours de cette seule semaine, et elle est à son plus bas niveau par rapport à la livre depuis près de deux ans.

Les marchés s'attendent à de nouveaux mouvements brusques. La volatilité des options à un mois pour l'euro par rapport au dollar et à la livre a atteint son niveau le plus élevé depuis plus d'un an.

"Les sondages d'opinion ayant un tel impact sur l'euro et d'autres sondages étant probablement attendus ce week-end, nous pensons que les investisseurs voudront gérer leur exposition à l'euro avec prudence", a déclaré M. Turner, qui estime que l'euro pourrait tomber à 1,06 dollar la semaine prochaine, ce qui serait son niveau le plus bas depuis novembre. Il est actuellement à 1,0685 dollar.

Le coût de l'assurance de la dette française contre un défaut de paiement a également grimpé en flèche.

Le swap de défaut de crédit à cinq ans de la France s'est élargi à 36 points de base (pb) vendredi, alors qu'il n'était que de 24 pb à la clôture du marché le 7 juin, une semaine auparavant.

Ces niveaux sont les plus élevés depuis la pandémie et, avant cela, depuis l'élection présidentielle de 2017, lorsque les marchés craignaient que M. Le Pen ne soit élu président de la France.