DWS inaugure son immeuble Cap Joliette à Marseille

DWS a inauguré son immeuble Cap Joliette, un immeuble de bureaux indépendant d’une surface utile de 12 143 mètres carrés situé dans le quartier d’affaires d’Euroméditerranée. En plus des locataires Covéa et BNP Paribas, des négociations avancées sont en cours avec une administration étrangère et une société d'ingénierie, qui porteront à 45% l'occupation de Cap Joliette.



" Le repositionnement de Cap Joliette comme l'un des immeubles de bureaux prime de Marseille s'inscrit dans notre stratégie de création de valeur " manage to core " des actifs de notre patrimoine en France et en Belgique, avec un fort impact environnemental, " a indiqué Virginie Walckenaer, Head of DWS Real Estate - France & Belux.