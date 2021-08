De l'épargne à la préservation de l'Arctique : comment agir pour une finance plus responsable

Les produits d'investissement responsable intéressent aujourd'hui un public de plus en plus large : particuliers, entreprises, États, Institutions, ONG… Pour autant, s'ils sont désireux que leur épargne ait un impact positif sur la société et l'environnement, les épargnants n'en comprennent pas toujours les mécanismes et peinent encore à passer à l'action. Comment s'assurer de la crédibilité, de la valeur ajoutée et de la rentabilité de ces investissements conformes à nos valeurs en tenant compte de leur impact réel sur la nature et la société ? Explications d'un volet majeur du #PositiveBanking.

La lutte contre le gaspillage alimentaire s'organise de plus en plus largement et concrètement à travers le monde, et pour cause : selon les Nations Unies, ce gâchis représenterait entre 8 et 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre alors même qu'1/3 de la nourriture produite chaque année est mis au rebus. Un impact environnemental et sociétal massif qui ne demeure pas sans réponse. Un pan entier de la finance via les produits responsables, et de l'économie via l'innovation, se structure pour y remédier.

