Déjà 15 ans de terrain : le Projet Banlieues réaffirme ses ambitions au service de tous

Depuis 15 ans, le Projet Banlieues soutient les associations qui oeuvrent sur le terrain dans les quartiers pour toujours plus d'inclusion et de solidarité. En savoir plus : https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/fondation-bnp-paribas/solidarite

2 Le MarSOINS et son camion de santé mobile en Loire-Atlantique et dans le Finistère Découvrez le MarSOINS, camion de prévention en santé qui sillonne les routes, aussi bien en territoires urbains qu'en territoires ruraux. Amener la santé vers ceux qui sont les plus éloignés du parcours de soin, tel est l'objectif de Maïna Houssier, qui agit pour celles et ceux qui sont dans le besoin dans la région de Saint-Nazaire. En 15 ans, Projet Banlieues ce sont 900 associations soutenues, 750 000 bénéficiaires pour 27M€ de budget pour plus d'inclusion et de solidarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Crédits vidéos : Beall Production

3 Le Garage moderne, un lieu de brassage et de rencontres à Bordeaux. Le Garage Moderne c'est un peu comme une place de village où l'on se retrouve... Installé dans ce grand hangar de plus de 2200 m², le Garage a pour mission de faire vivre la rencontre de l'art et de la mécanique dans un esprit de solidarité et de partage. A travers des ateliers participatifs de mécanique et des évènements culturels et artistiques, cet endroit devenu incoutournable dans le quartier de Bacalan vise à favoriser la mixité, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le Garage moderne bénéficie du soutien de Projet Banlieues, le programme phare de solidarité de BNP Paribas en France et qui fête 15 années d'existence en 2021. En 15 ans, Projet Banlieues ce sont 900 associations soutenues, 750 000 bénéficiaires pour 27M€ de budget pour plus d'inclusion et de solidarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Crédits vidéos : Beall Production

4 Etre accompagné par des médiatrices sociales avec les Femmes Relais d'Aulnay L'association Les Femmes Relais propose à Aulnay-sous-Bois un service de médiation culturelle conjugué à un accompagnement et une entraide de voisinage. Découvrez le travail associatif formidable mis en place par Aïssa Sago et les équipes de l'association ! En 15 ans, le programme Projet Banlieues aura permis de soutenir 900 associations, de toucher 750 000 bénéficiaires depuis 2006. Crédits vidéos : Beall Production

5 Le café des enfants d'Home Sweet Mômes dans le quartier de la Goutte d'or à Paris. En proposant un lieu de vie, d'échange et où les enfants peuvent apprendre et s'amuser, Home Sweet Mômes est un lieu inclusif qui répond aux problèmes sociétaux du quartier en proposant un lieu à hauteur d'enfants propice aux rencontres, aux échanges culturels, intergénérationnels et sociaux, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, favorisant le lien social ainsi que l'épanouissement et l'émancipation des enfants. En 15 ans, Projet Banlieues ce sont 900 associations soutenues, 750 000 bénéficiaires pour 27M€ de budget pour plus d'inclusion et de solidarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Crédits vidéos : Beall Production

6 Entrepreneurs et Déterminés ! Les Déterminés, association fondée par Moussa Camara, vise à promouvoir l'entreprenariat dans les quartiers populaires et dans les territoires. Rendre accessible la réussite de l'entreprenariat à tous, tel est l'objectif de l'association. Lutter contre les inégalités qui frappent les populations les plus fragiles, les aider à porter des projets et à réussir font partie des objectifs des Déterminés. En 15 ans, Projet Banlieues ce sont 900 associations soutenues, 750 000 bénéficiaires pour 27M€ de budget pour plus d'inclusion et de solidarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Crédits vidéos : Beall Production & David Monfort

7 Apprendre avec La Clé à Lille L'association La Clé permet d'accompagner les populations qui n'ont pas le même accès à l'éducation et à la culture dans les quartiers prioritaires. L'associations multiplie les petites victoires pour des adultes en situation d'illettrisme ou d'analphabétisme et les enfants en difficulté scolaire. Un long chemin parcouru ! En 15 ans, Projet Banlieues ce sont 900 associations soutenues, 750 000 bénéficiaires pour 27M€ de budget pour plus d'inclusion et de solidarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Crédits vidéos : Beall Production

8 La culture de soi par la culture du sol avec Semailles à Avignon Depuis sa création en avril 1997, l'association Semailles s'engage résolument dans la lutte contre l'exclusion des personnes les plus éloignées de l'emploi en leur proposant des contrats de travail dans le secteur de l'agriculture biologique. C'est un chantier d'insertion, membre du Réseau Cocagne, qui regroupe plus de 120 jardins en France. Sa production est distribuée principalement à un réseau d'adhérents consommateurs et l'accent est mis sur la qualité et la diversité des produits proposés. En 15 ans, Projet Banlieues ce sont 900 associations soutenues, 750 000 bénéficiaires pour 27M€ de budget pour plus d'inclusion et de solidarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Crédits vidéos : Beall Production

9 Agrandir ses horizons avec l'Afev à Lyon A Lyon, Lucas s'est engagé auprès de l'Afev en tant que volontaire pour l'action éducative. La lutte contre les inégalités, le lien social, le suivi des jeunes et l'ouverture culturelle font partie des missions de l'Afev, l'association de la fondation étudiante pour la ville. En 15 ans, Projet Banlieues ce sont 900 associations soutenues, 750 000 bénéficiaires pour 27M€ de budget pour plus d'inclusion et de solidarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Crédits vidéos : Beall Production

10 L'Adie à Montpellier Nourddine Moubarik, conseiller en micro-crédit, aide les habitants des quartiers prioritaires de Montpellier, auprès de l'Adie, association pour le droit à l'initiative économique. Découvrez son travail au quotidien. En 15 ans, Projet Banlieues ce sont 900 associations soutenues, 750 000 bénéficiaires pour 27M€ de budget pour plus d'inclusion et de solidarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Crédits vidéos : Beall Production

11 Rapprocher les publics du parcours de soin avec Banlieues Santé Banlieues Santé, association fondée par Abdelaali El Badaoui, a pour mission de réduire l'écart d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre supérieur qui est de 11 ans environ, mais aussi de raccorder les patients les plus fragiles au parcours de santé. Se rendre utile pour les populations les plus fragiles, c'est l'objectif d'Abdelaali El Badaoui. En 15 ans, Projet Banlieues ce sont 900 associations soutenues, 750 000 bénéficiaires pour 27M€ de budget pour plus d'inclusion et de solidarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Crédits vidéos : Beall Production

12 Se lancer et monter son entreprise comme Tariq avec l'Adie Horses Scooter est une société de location de scooters électriques pour les professionnels. Implantée à Stains, créée par Tariq Si Youcef, entrepreneur. L'entrepreneur a bénéficié d'un prêt de l'Adie pour se lancer. En effet, en commençant avec 5 véhicules, il en a aujourd'hui 47, et œuvre pour une mobilité durable. En 15 ans, Projet Banlieues ce sont 900 associations soutenues, 750 000 bénéficiaires pour 27M€ de budget pour plus d'inclusion et de solidarité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Crédits vidéos : Beall Production