Empreinte carbone : BNP Paribas accompagne ses collaborateurs comme ses clients dans la réduction de leurs impacts environnementaux

Mesurer sa propre empreinte carbone peut être difficile, mais les clients du réseau de la banque de détail en France de BNP Paribas ainsi que les clients Hello Bank!, ont désormais un allié de taille pour y parvenir : « Mon Empreinte Carbone ».Développé en partenariat avec la start-up française Greenly depuis un an et lancée en juillet dernier, cette fonctionnalité, accessible directement depuis leur compte BNP Paribas a été enrichie en février dernier. Elle leur permet d'établir, de façon simple, concrète et ludique, une estimation générale de l'empreinte carbone de leur transport (essence), de leur logement (électricité et eau), ou encore de différents services quotidiens (abonnements Internet et téléphone). En suivant ainsi de près l'évolution de l'impact carbone de leurs dépenses, les clients de BNP Paribas sont davantage en mesure d'identifier des pistes pour le réduire.



Cette offre s'inscrit dans une démarche globale initiée par BNP Paribas pour accompagner ses clients dans leur propre transition énergétique. Ainsi, à titre d'exemple, le réseau de la banque de détail en France propose une gamme d'éco solutions qui s'inscrivent dans les moments clés de leur vie quotidienne tels que les déplacements, avec le Prêt auto écologique (pour les véhicules et les vélos électriques) ou encore le logement avec avec les Prêts Energibio à 0% et 1% et l'offre « Mon Projet Rénovation ».