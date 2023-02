Euronext intéressé par la plateforme de fonds d'investissement Allfunds

Paris (awp/afp) - L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé mercredi être intéressé par un éventuel rachat de la plateforme de fonds Allfunds, une opération d'un montant total de 5,5 milliards d'euros.

Euronext a soumis une "offre indicative au conseil d'administration d'Allfunds", selon un communiqué publié mercredi, peu après des informations en ce sens publiées par la presse.

Dans un communiqué distinct, Allfunds a reconnu avoir reçu une offre "non sollicitée, indicative et conditionnelle" d'Euronext pour acquérir "la totalité" de l'entreprise.

Selon Allfunds, l'opérateur boursier propose un prix de 8,75 euros par action ce qui valorise le groupe, composé de près de 630 millions d'actions, à plus de 5,5 milliards d'euros. Le montant serait déboursé pour deux tiers en liquidités et pour le reste en titres d'Euronext.

Euronext --qui gère les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin, Oslo et Milan-- a prévenu qu'il n'y avait "aucune certitude quant au dépôt futur d'une offre" ferme.

Allfunds a précisé simplement "évaluer l'offre".

Les analystes se montrent perplexes sur la suite de l'opération alors que l'action de Allfunds s'échangeait à plus de 13 euros il y a un an, et à 18 euros à son plus haut en octobre 2021.

La société avait été introduite en Bourse à 11,50 euros six mois auparavant.

"Nous avons du mal à voir comment les critères des deux parties peuvent être satisfaits", indiquent par exemple les spécialistes de Louis Capital Markets dans une note, citée par l'agence Bloomberg.

Diversification et acquisitions ___

Le siège social d'Allfunds est basé au Royaume-Uni et la société est cotée à la Bourse d'Amsterdam. Elle propose des solutions numériques liées à la distribution de fonds, une activité qui entre dans la stratégie d'Euronext de diversifier ses sources de revenus et d'être moins dépendant des volumes échangés sur les marchés financiers.

Ces revenus représentaient 56% du chiffre d'affaires du groupe en 2018 mais seulement 40% lors du dernier trimestre 2022.

Le premier actionnaire d'Allfunds est une holding de la société de capital-investissement Hellman & Friedman. Le deuxième est la banque française BNP Paribas. A elles deux, elles détiennent 46,4% des actions et Euronext les a sollicitées pour obtenir leur soutien, selon Allfunds, qui précise "ne pas avoir pris part" à ces discussions.

Après cette annonce, le cours de l'action Euronext a chuté de 7,44% à 71,12 euros à Paris. Celui d'Allfunds a pris 17,25% pour terminer à 8,60 euros l'action, un peu moins que l'offre d'Euronext.

L'opérateur paneuropéen a construit sa stratégie de développement notamment sur des acquisitions, la dernière en date étant celle de la Bourse de Milan en avril 2021, une opération à 4,44 milliards d'euros.

Sa note de solvabilité avait été revue à la baisse par l'agence de notation S&P à l'issue de cette opération. Euronext venait de voir cette note revenir à "BBB+" le 10 février, après la publication de ses résultats annuels pour 2022.

