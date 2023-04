Exclusif - Les banques européennes multiplient les opérations de prêt sur mesure pour réduire les risques

Les banques supervisées par la Banque centrale européenne (BCE), les plus importantes de la zone euro, ont réalisé un montant record de 174 milliards d'euros (189 milliards de dollars) de transactions de ce type l'année dernière, a déclaré le régulateur à Reuters.

Ces transactions de "transfert de risque significatif" (TRS) ne sont pas nouvelles, mais comme elles sont généralement bilatérales et privées, les données les concernant ne sont pas publiques et leurs conditions sont étroitement surveillées.

Selon le cabinet d'avocats Clifford Chance, en se déchargeant d'une partie du risque lié à leurs prêts, les banques peuvent réduire de manière significative le montant des fonds propres qu'elles doivent mettre de côté pour couvrir les pertes potentielles.

Contrairement à une titrisation traditionnelle, dans laquelle les actifs d'une banque sont transférés à une entité distincte qui vend ensuite des titres à des investisseurs, les TRS sont souvent "synthétiques" et imitent une vente.

Une banque peut normalement transférer des risques de pertes équivalant à environ 7 % à 12 % d'un portefeuille de prêts, selon deux sources du marché.

Pour l'investisseur, l'intérêt réside dans un rendement moins volatil que celui de nombreux actifs à revenu fixe cotés en bourse et, selon la qualité du portefeuille de prêts, dans une rémunération plus élevée sous la forme d'un coupon pour la protection qu'ils offrent à la banque.

"L'intérêt des investisseurs s'est accru", a déclaré Jason Marlow, directeur général de l'équipe de gestion du portefeuille de prêts aux entreprises de Barclays.

M. Marlow a déclaré que les banques qui, par le passé, utilisaient les SRT une fois tous les trois ans, pourraient désormais les déployer "une ou plusieurs fois" par an afin de libérer des lignes de crédit qui pourraient être utilisées pour d'autres prêts dans un environnement où les capitaux sont de plus en plus limités.

Avec les structures synthétiques, une banque transfère le risque par le biais de dérivés de crédit ou de garanties, mais continue à détenir les expositions sous-jacentes.

Pour minimiser le risque auquel la banque serait confrontée si l'investisseur n'était pas en mesure d'honorer sa part de la transaction, des garanties en espèces sont déposées pour couvrir les pertes potentielles dont le risque a été transféré, ce qui, selon des sources de marché, est essentiel pour que la banque obtienne l'allègement des fonds propres de la part de l'autorité de régulation.

La BCE, qui supervise directement les banques les plus importantes de la zone euro, a déclaré à Reuters que la majeure partie des transactions en 2022 concernait des prêts encore performants, un changement par rapport à 2021, lorsque les prêts douteux représentaient plus d'un tiers de ces transactions.

FRAPPER À LA PORTE

Le premier trimestre de cette année "a été particulièrement chargé", a déclaré Olivier Renault, directeur général de Pemberton Asset Management, qui a vendu aux banques des protections sur des portefeuilles de prêts.

Son entreprise discute avec les créanciers de plus de 50 plans de TRS et s'attend à un pipeline important pour 2023 "car les banques ont moins d'options pour renforcer leurs ratios de capital".

La BCE, qui n'a pas publié de données sur les transactions SRT en 2022, ne nomme généralement pas les banques impliquées, le nombre de transactions proposées en temps utile ni le volume probable.

La Banque d'Angleterre ne publie aucune donnée relative aux TRS.

Cependant, certaines banques les divulguent.

La semaine dernière, la banque allemande Oldenburgische Landesbank AG a déclaré qu'elle avait conclu son premier TRS et augmenté de 40 points de base son ratio de fonds propres de catégorie 1, une mesure clé de la solidité du bilan. OLB, soutenue par Apollo Global Management, avait précédemment déclaré un ratio CET1 de 13,6 % pour 2022.

Et en novembre, BayernLB a placé une titrisation synthétique d'un milliard d'euros référençant un portefeuille comprenant des prêts aux entreprises, grâce à laquelle elle a libéré environ un demi-milliard d'euros d'actifs pondérés en fonction des risques pour de nouvelles transactions, a déclaré son directeur des risques, Marcus Kramer, dans un communiqué de presse publié à l'époque

Alors que les banques avaient déjà recours à ce type d'opérations avant les turbulences qui ont secoué le secteur bancaire le mois dernier, la faillite de deux créanciers américains et le sauvetage du Crédit suisse ont renforcé les inquiétudes concernant l'impact d'un ralentissement économique sur les portefeuilles de prêts.

Les banques constatent "des perturbations sur le marché et un examen plus approfondi du risque idiosyncratique, et pour financer et capitaliser leurs activités de manière cohérente à l'avenir, elles savent qu'elles doivent prendre des mesures plus tôt que d'habitude", a déclaré Robert Bradbury, responsable des crédits structurés chez Alvarez & Marsal.

Les coûts de financement des créanciers augmentent également après que les détenteurs d'obligations Additional Tier 1 (AT1) aient été frappés par le rachat du Crédit Suisse par UBS dans le cadre d'un plan de sauvetage élaboré par la Suisse, ce qui a secoué le marché.

Filippo Alloatti, responsable du crédit chez Federated Hermes, a déclaré que la reprise non saisonnière de la demande de TRS suggère que les banques pensent que la récession "frappe à la porte".

La plus grande banque italienne, Intesa Sanpaolo, a déclaré que l'année dernière, elle a transféré le risque de crédit par le biais d'un certain nombre d'accords sur des prêts totalisant 15,7 milliards d'euros, dont un d'une valeur de 7,5 milliards d'euros au quatrième trimestre parmi les plus importants d'Europe.

En février, BNP Paribas et la Société financière internationale (SFI) ont proposé un aperçu de l'une de ces transactions. La SFI a vendu à BNP une garantie de 50 millions de dollars sur un milliard de dollars de prêts aux marchés émergents, ont-ils déclaré, sans en révéler les termes.

Bien que l'Europe ait été à l'avant-garde des transferts de risques, le stock de prêts couverts par les TRS est faible par rapport aux bilans des banques européennes. Selon les données de Refinitiv Eikon, BNP Paribas disposait à elle seule d'actifs d'une valeur totale de 2 700 milliards d'euros à la fin de l'année 2022.

La BCE indique sur son site web que les banques souhaitant conclure de tels accords doivent demander l'approbation des autorités réglementaires au moins trois mois avant la date de clôture prévue.

Elle prévient également que les TRS font l'objet d'une surveillance étroite, car les transactions qui échouent peuvent nuire à la banque concernée.