France: trois banques étudient la mise en commun de leurs automates

Paris (awp/afp) - Trois banques, BNP Paribas, Crédit Mutuel et Société Générale, ont annoncé mardi étudier "un projet de mise en commun de leur réseau d'automates bancaires en France".

Ce projet vise à garantir "le meilleur accès au libre-service bancaire et à renforcer l'offre de services pour leurs clients", ont assuré les trois établissements bancaires dans un communiqué.

En pratique, ce partage devrait permettre aux clients des trois enseignes de bénéficier gratuitement d'un accès "renforcé" aux services proposés par leur banque sur des automates communs, à savoir des dépôts et retraits d'espèces, des dépôts de chèques, la consultation de comptes ou encore l'impression de Rib.

"Le dispositif actuel permet à 99% de la population française d'accéder en moins de 15 minutes en voiture à un automate", affirment les banques. La mise en commun des automates devrait contribuer à une "très bonne accessibilité aux espèces en France", selon elles.

Aucun automate ne devrait être fermé dans les zones rurales et isolées, a assuré l'une des trois banques à l'AFP. "L'étude portera une attention particulière à sécuriser l'implantation des automates dans les territoires ruraux", est-il précisé dans le communiqué.

L'habillage de ces distributeurs communs -neutre ou aux couleurs des banques- figure également parmi les objets de l'étude.

BNP Paribas, Crédit Mutuel et Société Générale justifient l'étude de ce projet par la mutation des usages bancaires. Si les paiements sans contact ont explosé avec la crise sanitaire (+53% en 2020), les retraits d'espèces ont quant à eux chuté (-23% en 2020).

Un rapport de la Banque de France publié en juillet révélait que le nombre de distributeurs et de points d'accès aux espèces en France avait légèrement reculé en 2020. La métropole comptait "48.710 distributeurs de billets en activité, contre 50.316 un an auparavant et 52.451 fin 2018", selon le rapport.

Mais cette diminution du nombre de distributeurs automatiques était restée concentrée sur les villes "les plus peuplées et les mieux équipées", avait nuancé la Banque de France.

Le groupe BPCE, né de la fusion des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne, avait annoncé dès juillet 2019 un partenariat avec Brink's France, qui gère des distributeurs automatiques, pour l'exploitation et la gestion en commun des 11.600 automates des réseaux BPCE.

Cette mise en commun ne passe pas par des automates neutres. "On garde assez chevillé au corps l'idée que l'on puisse avoir un dispositif qui préserve la valeur des marques (...) tout en ayant derrière, en arrière boutique, des solutions informatiques communes", explique à l'AFP Laurent Benatar, directeur général Technologie et Opérations du Groupe BPCE.

afp/ck