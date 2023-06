GRAPHIQUE - La tranquillité règne sur des marchés encore inondés de liquidités, pour l'instant.

La flambée des taux d'intérêt, le ralentissement de la croissance économique et un secteur bancaire qui se remet à peine de la déroute du mois de mars pourraient inciter les marchés à la prudence. Pourtant, les actions mondiales sont à leur plus haut niveau depuis 14 mois, l'indice boursier S&P 500 est entré dans un marché haussier et les indicateurs de volatilité sont étrangement calmes.

Pour certains, la réponse à l'exubérance des marchés réside dans l'abondance des liquidités qui circulent encore dans le système financier. Mais cela pourrait ne pas durer, d'autant plus que le Trésor américain pourrait s'apprêter à drainer les fonds et l'appétit pour le risque des marchés en émettant massivement des bons.

BNP Paribas estime que l'excès de liquidités mondiales a augmenté de 640 milliards de dollars depuis la fin du troisième trimestre 2022 et qu'il est "insoutenable" alors que certaines banques centrales tentent de se débarrasser des obligations qu'elles détiennent dans le cadre d'un processus connu sous le nom de "resserrement quantitatif".

À l'approche du second semestre 2023, un environnement plus difficile pourrait émerger pour les actifs à risque qui bénéficient actuellement d'une liquidité abondante.

ÇA VA POUR L'INSTANT ?

À court terme, du moins, les analystes s'attendent à ce que les actifs à risque restent bien orientés.

En mars, la Réserve fédérale a assoupli les conditions financières en mettant en place une facilité de crédit d'urgence pour les banques en manque de liquidités, la banque centrale du Japon continue d'acheter des obligations d'État pour injecter de l'argent dans le système et la Banque centrale européenne vend les obligations d'État qu'elle détient à un rythme modéré.

Michael Howell, fondateur de Crossborder Capital, note que "le Japon crée des liquidités", tandis que "nous nous attendons à un nouvel assouplissement (monétaire) de la part de la Chine".

Selon les calculs de Crossborder, le total des liquidités mondiales, une mesure de l'argent liquide et du crédit dans l'économie mondiale, est passé de 158 000 milliards de dollars en octobre à près de 170 000 milliards de dollars en juin.

Les banques centrales ont ajouté un montant net de 1 700 milliards de dollars sur les marchés monétaires depuis novembre, selon les estimations de Crossborder, un mouvement corrélé à une tendance à la prise de risque.

Les actions mondiales ont gagné 11 % depuis le début de l'année, soutenues par les valeurs technologiques américaines qui se sont redressées grâce à l'essor de l'intelligence artificielle. L'indice VIX, une mesure de la volatilité implicite surnommée la "jauge de la peur" de Wall street, a atteint la semaine dernière son plus bas niveau depuis début 2020. Un indicateur de la volatilité attendue des bons du Trésor américain est proche des niveaux observés pour la dernière fois en février.

WILDCARD

La liquidité comporte "de nombreux éléments mobiles", a déclaré Richard Clarida, ancien vice-président de la Réserve fédérale et aujourd'hui conseiller économique mondial au sein du fonds obligataire PIMCO. Il a déclaré que l'accord sur le plafond de la dette américaine pourrait être un "joker", en fonction de ceux qui achèteront une vague de nouvelles obligations.

Le Trésor américain est prêt à reconstituer son compte général en émettant des bons à court terme pour un montant de 1 000 milliards de dollars ou plus, potentiellement à des taux suffisamment attrayants pour aspirer les liquidités des actifs plus risqués.

Cela pourrait également réduire la capacité des banques à prêter en augmentant les taux de dépôt pour concurrencer les bons du Trésor, ce qui réduirait le flux de crédit vers les entreprises et les consommateurs.

Georgina Taylor, responsable de l'activité multi-actifs chez Invesco, a déclaré que la société s'était préparée à cette situation en conservant une position longue sur le dollar, qui bénéficie généralement d'un retour à la prudence de la part des investisseurs.

Mais un autre scénario est que les fonds du marché monétaire américain, qui regorgent de liquidités après que les déposants ont fui les banques régionales en mars, achètent suffisamment de bons du Trésor nouvellement émis pour maintenir les taux d'intérêt stables.

Leurs liquidités ont tendance à aller dans les prises en pension, un mécanisme de la Fed qui propose des taux généreux pour le stationnement de l'argent pendant la nuit, et peuvent aller dans les bons du Trésor à la place, a déclaré Ken Taubes, directeur des investissements d'Amundi U.S., une société de gestion de portefeuille.

Ce transfert d'argent "essentiellement d'une poche gouvernementale à une autre", a déclaré M. Taubes, est "l'une des raisons pour lesquelles les marchés sont plutôt bienveillants sur cette question".

ALERTE LUMINEUSE

BNP Paribas a déclaré que son scénario de base prévoit une baisse des liquidités mondiales de 6 à 9 % d'ici à la fin septembre et de 7 à 11 % d'ici à la fin de l'année, mais les liquidités ne sont pas la seule raison de l'optimisme actuel.

"La liquidité n'est pas une force qui se répercute immédiatement sur les marchés financiers", a déclaré Nikolaos Panigirtzoglou, stratège du marché mondial chez JPMorgan.

Outre le boom de l'IA, les bilans solides et les liquidités abondantes des mégacapitalisations technologiques comme Apple attirent les investisseurs vers ces valeurs, qui dominent les indices boursiers mondiaux.

Néanmoins, Morgan Stanley a indiqué dans une note qu'elle maintenait son opinion baissière sur les actions, compte tenu des prévisions de récession des bénéfices, et Luca Paolini, stratège en chef de Pictet Asset Management, a déclaré qu'il sous-pondérait les actions et achetait des obligations d'État en prévision d'un resserrement du crédit et de la récession qui s'ensuivrait.

"Il y a beaucoup d'argent dans le monde et chaque fois que nous voyons des surprises positives (économiques ou de bénéfices), les gens mettent cet argent au travail", a déclaré M. Paolini. "Mais il existe des risques importants que le marché ignore, c'est pourquoi nous restons positionnés sur la faiblesse des actifs à risque.