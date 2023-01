Groupe BNP Paribas : réception des autorisations réglementaires pour la finalisation de la vente de Bank of the West à BMO Groupe Financier

Paris, le 18 janvier 2023

Réception des autorisations réglementaires pour la finalisation de la vente de Bank of the West à BMO Groupe Financier

​

Le 20 décembre 2021, BNP Paribas a annoncé avoir conclu un accord avec BMO Groupe Financier pour la vente de ses activités de banque commerciale aux Etats-Unis opérées par sa filiale Bank of the West, Inc (l’ «Opération »)1.

​

BMO Groupe Financier a confirmé la réception des autorisations réglementaires nécessaires pour finaliser l’acquisition de Bank of the West. Aucune autre autorisation réglementaire n'est requise pour réaliser l’Opération.

​

L’Opération devrait être réalisée le 1er février 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions de réalisation habituelles restantes énoncées dans l’accord.

​

Les impacts financiers finaux de l’Opération seront fournis le 7 février 2023 avec la publication des résultats annuels 2022 de BNP Paribas.

​

Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général du Groupe BNP Paribas, a déclaré :

« Je tiens à remercier chaleureusement les équipes de Bank of the West et de BNP Paribas qui ont travaillé en étroite collaboration avec BMO Groupe Financier ces derniers mois afin de préparer la réalisation de l’opération et la transition vers BMO Groupe Financier.

La présence de BNP Paribas aux Etats-Unis s’inscrit dans le long terme et bénéficie notamment d’une solide franchise en Corporate & Institutional Banking qui a été renforcée récemment. L’implantation de BNP Paribas aux Etats-Unis demeure un pilier stratégique de son développement. BNP Paribas poursuivra ainsi le renforcement et le développement de sa franchise en Corporate & Institutional Banking au service des clients internationaux.»

​

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente dans 65 pays et rassemble près de 190 000 collaborateurs, dont près de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et sur la côte ouest des Etats-Unis. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

Press contact

Sandrine Romano – sandrine.romano@bnpparibas.com – +33 6 71 18 23 05

Hacina Habchi – hacina.habchi@bnpparibas.com - +33 7 61 97 65 20

1 Pour les détails de cette annonce, merci de se référer au communiqué de presse suivant : BNP Paribas a conclu un accord avec BMO pour la vente de Bank of the West - BNP Paribas (group.bnpparibas)

Pièce jointe