L'entreprise française EDF sonde d'éventuels conseillers pour évaluer les possibilités de rachat des sources d'énergie d'Edison

Les sources ont déclaré que diverses options étaient envisagées pour Edison, qui pourrait être évaluée entre 7 et 9 milliards d'euros (7,4 et 9,5 milliards de dollars), selon une source haut placée dans le secteur de l'énergie.

La vente d'une participation minoritaire a gagné du terrain en tant qu'alternative à une vente complète, a déclaré l'une des sources, ajoutant que les préparatifs d'un désinvestissement pourraient commencer sérieusement au troisième ou au quatrième trimestre.

EDF, qui est en cours de nationalisation complète, est sous la pression du gouvernement français pour redresser ses finances. Dans une lettre datée de décembre et vue par Reuters, le Premier ministre Elisabeth Borne a donné six mois au nouveau PDG d'EDF nommé par le gouvernement, Luc Remont, pour présenter un plan stratégique pour l'entreprise, et le groupe devrait examiner comment il pourrait extraire de la valeur d'Edison dans le cadre de cette refonte.

EDF n'a pas souhaité faire de commentaire. Edison n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Compte tenu de l'ampleur de l'opération, EDF devrait engager plus d'un conseiller, ont déclaré les deux sources.

Edison, qui appartient à EDF depuis 2012, produit et distribue de l'électricité à partir de sources traditionnelles et renouvelables et est en passe de réaliser des bénéfices records en 2022-2023.

Interrogé en février sur le sort des activités étrangères d'EDF, M. Remont a déclaré que ce serait une erreur pour le groupe de vendre des activités internationales qui contribuent positivement à ses résultats simplement parce qu'il est confronté à une situation difficile sur le plan national. Il a également déclaré que le groupe n'avait pas besoin de détenir 100 % de ses actifs pour développer leurs activités. Une introduction en bourse d'Edison fait partie des options envisagées, mais elle est considérée comme moins probable qu'une vente, a déclaré l'une des sources. Par ailleurs, trois autres personnes proches du dossier ont déclaré qu'une autre solution envisagée est la vente des activités de stockage de gaz d'Edison en Italie, ce qui correspondrait à la stratégie de sécurité énergétique du gouvernement italien. La société italienne de réseau gazier Snam, contrôlée par l'État, a déjà déclaré qu'elle serait intéressée par cet actif s'il était mis en vente.

EDF a enregistré une perte nette de 17,9 milliards d'euros (19 milliards de dollars) en 2022, frappée par un nombre sans précédent de pannes de ses réacteurs nucléaires. Sa dette nette est passée de 43 milliards d'euros l'année précédente à 64,5 milliards d'euros.

Remont a promis des résultats nettement meilleurs pour cette année, mais le groupe doit également financer d'importants investissements de 33 milliards d'euros jusqu'en 2028 sur ses réacteurs existants, alors qu'un plan annoncé par le président français Emmanuel Macron visant à construire six nouveaux réacteurs d'ici 2050 devrait coûter 52 milliards d'euros.

(1 $ = 0,9485 euros)