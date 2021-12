LEAD 2-Stellantis veut simplifier ses coentreprises européennes de financement

* Stellantis va créer une JV de leasing à 50-50 avec CASA

* Veut plus que doubler sa flotte de véhicules en leasing B2B

* Autre financement en JV avec BNP et Santander selon les marchés

* Stellantis va vendre ses 50% dans FCA Bank

* Finalisation attendue au S1 2023 (Actualisé avec précisions, téléconférence)

par Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari

PARIS/MILAN, 17 décembre (Reuters) - Stellantis a annoncé vendredi des discussions exclusives avec BNP Paribas , Crédit Agricole et Santander pour réorganiser et simplifier ses activités de leasing et de financement automobile en Europe.

Le quatrième groupe automobile mondial projette de créer une société de leasing longue durée détenue à parité avec Credit Agricole Consumer Finance et de réorganiser ses activités de financement à travers des co-entreprises exclusives avec BNP Paribas Personal Finance et Santander Consumer Finance.

C'est une nouvelle étape majeure dans la formation du nouveau groupe, né il y a moins d'un an de la fusion entre PSA et FCA, et dont la stratégie à long terme doit être présentée en mars prochain.

"Stellantis réaffirme sa volonté de renforcer le potentiel de son activité de financement mondiale, marquant une nouvelle étape en Europe avec ses partenaires bancaires historiques et de créer un Leaser à part entière en Europe", a déclaré Carlos Tavares, directeur général du constructeur, cité dans un communiqué. "Il s'agit d'une démarche stratégique visant à améliorer notre performance financière dans tous les pays européens."

Héritage du passé, Stellantis compte aujourd'hui cinq entités en Europe, dont FCA Bank, PSA Banque et Opel Bank, ainsi que deux sociétés de leasing.

"Le plan vise deux objectifs principaux", a expliqué Philippe de Rovira, directeur des sociétés affiliées pour le financement des ventes, au cours d'une téléconférence de presse. "Simplifier, en passant des cinq entités avec lesquelles nous opérons actuellement dans chaque pays, à deux, et renforcer notre position dans le leasing en Europe, où nous entrevoyons d'énormes opportunités de croissance."

Stellantis entend ainsi plus que doubler d'ici la fin de la décennie sa flotte de véhicules en leasing longue durée auprès des entreprises, contre 700.000 en 2020.

PAS D'IMPACT SUR L'EMPLOI, ASSURE DE ROVIRA

Contrairement aux Etats-Unis, où les constructeurs possèdent généralement 100% de leurs sociétés de financement - et où Stellantis a annoncé récemment l'acquisition de First Investors Financial Services Group pour 285 millions de dollars pour se doter à son tour d'une "captive" de financement automobile - la structure en JV est la norme en Europe.

Les activités de financement de Stellantis s'effectueront à l'avenir via sa JV avec BNP Paribas Personal Finance en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni, et via Santander Consumer Finance en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Pologne et aux Pays-Bas. Au Portugal, le groupe travaillera avec Santander via un accord commercial.

Philippe de Rovira a précisé que la simplification annoncée n'aurait pas d'impact sur les emplois.

L'opération prévoit aussi la vente par Stellantis des 50% qu'il détient encore dans l'ancienne filiale de services financiers de Fiat Chrysler, FCA Bank, et dans son activité de location courte durée Leasys Rent, à Credit Agricole Consumer Finance, qui en détient déjà l'autre moitié.

Les protocoles annoncés pourraient être conclus au premier trimestre 2022 pour une réalisation un an plus tard, au premier semestre 2023, après feu vert des autorités de régulation, a ajouté Stellantis. (Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari, édité par Nicolas Delame, Myriam Rivet et Sophie Louet)