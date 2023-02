La Belgique met en vente 2,7% du capital de BNP Paribas

PARIS, 28 février (Reuters) - La Belgique a lancé la vente de 2,7% du capital de BNP Paribas, une opération dont le montant n'a pas été précisé mais qui, d'après le journal belge L'Echo, pourrait rapporter deux milliards d'euros à l'Etat belge.

Cette cession, effectuée par la constitution accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs qualifiés, ramènera la participation de l'Etat belge, actuel premier actionnaire de la banque française, de 7,8% à environ 5,1% du capital, a précisé l'agence des participations de l'Etat belge (SFPI) dans un communiqué.

Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par BNP Paribas.

BNP Paribas Fortis, BofA Securities, Goldman Sachs International officient en tant que teneurs de livre associés pour l'offre, tandis que Lazard et Allen & Overy LLP servent respectivement de conseiller financier et de conseiller juridique à SFPI, est-il précisé. (Reportage Tassilo Hummel, version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)