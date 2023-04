La Commission européenne veut réformer la gestion de crise dans le secteur bancaire

STRASBOURG (dpa-AFX) - Les règles de gestion des banques en difficulté doivent être révisées, selon la Commission européenne. L'autorité responsable des initiatives législatives européennes a proposé mardi à Strasbourg des modifications importantes du cadre actuel de gestion des crises dans le secteur financier et de l'assurance-dépôts. Elles visent principalement à améliorer le système de crise existant pour les banques de taille moyenne et petite.

L'expérience montre que les banques de taille moyenne et petite ne sont souvent pas liquidées en cas de défaillance, a indiqué la Commission européenne. Au lieu de cela, des solutions sont utilisées, qui font parfois appel à l'argent du contribuable au lieu des ressources bancaires ou des filets de sécurité privés financés par le secteur.

Selon l'autorité, les règles proposées doivent notamment renforcer les avantages de la liquidation par rapport à l'insolvabilité. Contrairement à la liquidation, la mise en liquidation d'une banque peut être moins contraignante pour les clients, a expliqué la Commission. L'une des raisons est que les clients peuvent continuer à avoir accès à leurs comptes en les transférant dans une autre banque.

Le niveau de couverture de 100 000 euros par déposant et par banque, fixé par la directive sur les systèmes de garantie des dépôts, serait maintenu, selon la Commission. Toutefois, les normes de protection des déposants seraient davantage harmonisées dans l'ensemble de l'UE. Ainsi, le nouveau cadre étendrait la protection des déposants aux établissements publics tels que les hôpitaux, les écoles ou les municipalités. Les fonds de clients déposés dans certains types de fonds de clients par des sociétés d'investissement, des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique seraient également concernés.

C'est maintenant aux gouvernements des États membres de l'UE et au Parlement européen de décider si ces propositions seront appliquées à l'identique. En Allemagne, c'est surtout la proposition de faire de la résolution bancaire pour les petites et moyennes institutions la nouvelle norme qui est controversée. Cette proposition est rejetée par les banques et les caisses d'épargne allemandes.

"Avec ce changement fondamental de paradigme, la Commission européenne ne manque pas seulement l'objectif d'assurer une plus grande stabilité financière, elle provoque même exactement le contraire", a commenté mardi Daniel Quinten au nom du secteur allemand du crédit. La "résolution pour tous" devrait être achetée au prix fort, au détriment des systèmes nationaux de garantie des dépôts.

"Il n'est pas acceptable de mettre délibérément en péril la protection éprouvée des systèmes de garantie nationaux existants afin d'étendre à toutes les banques et caisses d'épargne un régime de résolution adapté en particulier aux grandes banques", a souligné le membre du directoire de l'Association fédérale des banques populaires et des banques Raiffeisen allemandes (BVR).

Le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis, a déclaré lors d'une conférence de presse au Parlement européen à Strasbourg que les autorités nationales resteraient libres de prendre des décisions au cas par cas./aha/DP/jha