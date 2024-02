BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit : - banque de détail (54,4%) : activité de banque de détail en France (23,1% du PNB), en Belgique (13%) et en Italie (9,2%). Le solde du PNB (54,7%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ; - banque de financement et d'investissement (32,5%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (68,3% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (31,7% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ; - gestion institutionnelle et privée et assurance (13,1%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres). A fin 2022, BNP Paribas gère 1 008,1 MdsEUR d'encours de dépôts et 857 MdsEUR d'encours de crédits. La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe (78,9%), Amérique du Nord (13,2%) et Asie-Pacifique (7,9%).

Secteur Banques