La Poste italienne prend une part de 40% dans BNL Finance

Milan (awp/afp) - La poste italienne, Poste Italiane, a annoncé lundi son intention de prendre une part de 40% dans BNL Finance, une société de la filiale italienne de BNP Paribas spécialisée dans les prêts adossés aux salaires et retraites.

L'acquisition de Poste Italiane sera réalisée après le transfert par BNL Finance de certaines activités, principalement un portefeuille de prêts de 2 milliards d'euros, à sa société mère BNL, a indiqué Poste Italiane dans un communiqué.

La transaction, dont le montant n'a pas été divulgué, devrait être finalisée d'ici la fin du premier semestre 2021, après l'approbation des autorités réglementaires.

BNL Finance est un acteur clé du secteur des prêts garantis par les salaires et retraites en Italie avec 230'000 clients et un portefeuille de 2,8 milliards d'euros fin 2020.

Dans le cadre de son partenariat avec Poste Italiane, qui devrait être prolongé de dix ans, BNL Finance distribuera ses prêts par le biais du réseau des bureaux de poste.

Poste Italiane fournit des services postaux, financiers, d'assurance, de paiement, mobiles et numériques aux ménages et entreprises. Le groupe compte 12'800 bureaux de poste, 125'000 employés, 556 milliards d'euros d'actifs financiers et près de 35 millions de clients.

afp/buc