La banque française BNP Paribas poursuivie par des ONG pour son lien avec la déforestation en Amazonie

L'ONG brésilienne Comissão Pastoral da Terra et le groupe français Notre Affaire À Tous ont déclaré avoir déposé la plainte la semaine dernière auprès du tribunal judiciaire de Paris, alléguant que BNP Paribas n'a pas effectué les vérifications appropriées avant d'accepter de financer de telles entreprises.

BNP Paribas, dont le siège est à Paris, a déclaré dans un communiqué envoyé à Reuters qu'elle exigeait de ses clients une stratégie "zéro déforestation" dans leurs chaînes de production et d'approvisionnement d'ici 2025.

La destruction des forêts est la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre au Brésil et les défenseurs du climat ont de plus en plus recours aux poursuites judiciaires pour pousser les grandes entreprises à passer à une économie à faible émission de carbone.

Les entreprises françaises sont devenues une cible particulière en raison d'une loi française de 2017 qui leur impose d'identifier et de prévenir les risques pour les droits de l'homme et l'environnement qui pourraient survenir en raison de leurs activités commerciales.

Cette affaire est la deuxième à viser BNP Paribas pour ces motifs, après une autre plainte déposée la semaine dernière.

La première décision d'un tribunal français basée sur la loi est attendue mardi dans une affaire contre la major pétrolière TotalEnergies.

BNP Paribas a déclaré qu'elle exigeait de ses clients une "traçabilité complète" concernant leurs chaînes d'approvisionnement en bœuf et en soja provenant de l'Amazonie brésilienne et du Cerrado. Elle s'est engagée à ne plus fournir de produits ou de services financiers à ceux qui ne l'acceptent pas.

"Seul un engagement collectif des institutions financières peut être pleinement efficace", a déclaré BNP Paribas.

"Le simple fait de cesser de financer ces acteurs n'aurait aucun impact positif sur leurs pratiques, car ils continueraient à s'appuyer sur un nombre largement suffisant de créanciers pour leur activité", a-t-elle ajouté.