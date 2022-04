La semaine commence en ordre dispersé sur fond de hausse des rendements

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance lundi sur fond de remontée ininterrompue des rendements obligataires, qui favorise la hausse des valeurs bancaires mais freine les technologiques.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,6% à 6.587,52 points vers 07h40 GMT alors qu'à Londres, le FTSE 100 cède 0,63% et qu'à Francfort, le Dax recule de 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,07% mais le FTSEurofirst 300 abandonne 0,71% et le Stoxx 600 0,18%.

Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, a atteint 0,772%, son plus haut niveau depuis février 2018, et son équivalent américain, à 2,7477%, évolue au plus haut depuis mars 2019.

Le dix ans français, lui, remonte moins nettement à 1,271% et son écart avec le dix ans allemand revient sous 50 points de base au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, qui a apaisé en partie les craintes d'une défaite du sortant, Emmanuel Macron.

La semaine qui commence sera animée entre autres par les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, mardi, et par les réunions de politique monétaire de la Banque du Canada (mercredi) et de la Banque centrale européenne (jeudi).

Cette dernière reste confrontée au même dilemme que le mois dernier en raison des craintes de voir la guerre en Ukraine favoriser à la fois l'accélération de l'inflation et le ralentissement de la croissance.

Pour Franck Dixmier, directeur des investissements taux fixes chez AllianzGI, "il parait difficile pour la BCE de justifier le réglage très accommodant de sa politique monétaire" et "elle devrait donc annoncer, comme le fait haut et fort la Fed, un retour aux fondamentaux de son mandat: assurer la stabilité des prix".

En Chine, la hausse des prix à la production a atteint 8,3% sur un an en mars, un chiffre plus élevé encore qu'attendu.

Côté actions, la hausse des rendements profite une nouvelle fois aux valeurs bancaires, dont l'indice européen Stoxx progresse de 1,03%.

À Paris, Crédit agricole gagne 1,41% et BNP Paribas 2,89%.

Société générale s'adjuge 6,7%, de loin la meilleure performance du CAC 40, profitant aussi de l'annonce de son retrait de Russie sans remise en cause de sa politique de distribution aux actionnaires.

En baisse, les valeurs technologiques souffrent du repli du Nasdaq vendredi et de Tokyo ce lundi: leur indice Stoxx cède 0,94% et Dassault Systèmes (-0,81%) est lanterne rouge du CAC.

(Rédigé par Marc Angrand)