La valeur du jour à Paris - BNP Paribas : la finalisation de la cession de Bank of the West en vue

BNP Paribas (+1,71% à 60,51 euros) affiche l’une des plus fortes progressions de l’indice CAC 40. BMO Groupe Financier a confirmé la réception des autorisations réglementaires nécessaires pour finaliser l’acquisition de Bank of the West auprès de la banque française. " Sous réserve de la satisfaction des conditions de réalisation habituelles restantes énoncées dans l'accord ", l’opération devrait prendre effet le 1er février 2022. BNP Paribas avait annoncé la cession de sa filiale américaine pour 16,3 milliards de dollars (14,4 milliards d'euros) en décembre 2021.



Les impacts financiers finaux de la transaction seront fournis le 7 février 2023 à l'occasion de la publication des résultats annuels 2022 de BNP Paribas.



" L'opération devrait générer lors de sa réalisation une plus-value exceptionnelle (nette d'impôts) d'environ 2,9 milliards d'euros ainsi qu'un impact positif sur le ratio de fonds propres (CET1) du groupe BNP Paribas d'environ 170 points de base " avait indiqué la banque française en décembre 2021.



A titre indicatif, un programme de rachat d'actions d'environ 4 milliards d'euros neutraliserait totalement la dilution du bénéfice par action provoquée par l'opération, avait ajouté BNP Paribas.



Lors de la présentation de son plan stratégique à horizon 2025 en février dernier, BNP Paribas avait indiqué que le " redéploiement progressif et discipliné du capital libéré " par la cession de Bank of the West - évalué à 7 milliards d'euros - devrait permettre une augmentation additionnelle du bénéfice net par action de plus de 5% à horizon 2025. Hors l'impact de cette cession, la banque table sur une croissance annuelle moyenne d'au moins 7% de son résultat net, part du groupe, sur la période.



" La présence de BNP Paribas aux Etats-Unis s'inscrit dans le long terme et bénéficie notamment d'une solide franchise en Corporate & Institutional Banking qui a été renforcée récemment. L'implantation de BNP Paribas aux Etats-Unis demeure un pilier stratégique de son développement. BNP Paribas poursuivra ainsi le renforcement et le développement de sa franchise en Corporate & Institutional Banking au service des clients internationaux." a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur général du Groupe BNP Paribas.