La valeur du jour à Paris - Les inquiétudes sur le secteur bancaire s'apaisent, BNP Paribas en tête du CAC 40

BNP Paribas s'offre la première place du CAC 40, s'adjugeant 4,13% à 54,73 euros. Le calme semble être revenu sur les marchés après la tempête bancaire de ces derniers jours, à la faveur notamment du rachat de Credit Suisse par UBS. Société Générale (+3,31%) et Crédit Agricole (+2,82%) tirent également l'indice phare de la place parisienne à la hausse. Les principales banques allemandes, italiennes et espagnoles sont aussi en progression. A rebours des grandes valeurs bancaires européennes, Credit Suisse évolue dans le rouge, cédant 0,32% au lendemain d'un plongeon de 55,7%.



Les inquiétudes des investisseurs sont désormais tournées vers la décision de politique monétaire de la Fed ce mercredi.



Lundi, le conseil de surveillance prudentielle de la BCE, le Conseil de résolution unique et l'Autorité bancaire européenne ont assuré que le " secteur bancaire européen était résilient et disposait de niveaux de capital et de liquidité solides ".



Devant la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen, la présidente de la BCE Christine Lagarde a voulu délivrer un message rassurant : " L'exposition des banques de la zone euro à Credit Suisse est très limitée ".



Dans un entretien accordé au " Monde ", le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau soulignait la solidité des banques françaises. " Du côté de Credit Suisse, c'est une banque qui avait depuis plusieurs années un problème de modèle d'activité et de rentabilité, et qui souffrait de contrôles internes insuffisants " a-t-il déclaré.



Avant de poursuivre : " L'industrie bancaire en France est concentrée autour de six grandes banques qui ont toutes un modèle d'affaires stable et profitable, une forte maîtrise des risques, et un haut degré de conformité aux règles ", a-t-il ajouté, soulignant qu'elles étaient " solides ".