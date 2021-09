Lancement du Plan Solidarité Jeunesse : la priorité de la rentrée pour la Fondation BNP Paribas

Malgré les dispositifs prévus pour venir en aide aux victimes directes ou indirectes de la crise sanitaire, les jeunes sont de plus en plus nombreux à appeler à l'aide. Début 2021, plus de sept étudiants sur dix se déclaraient inquiets pour leur réussite scolaire, leur santé mentale et leur insertion sur le marché de l'emploi. Une inquiétude renforcée par une paupérisation toujours plus importante : 21% des mineurs sont aujourd'hui en situation de pauvreté, et les moins de 30 ans représentent la moitié des personnes pauvres en France alors qu'ils constituent seulement 35% de la population.

Face à ce constat préoccupant, la Fondation BNP Paribas a décidé d'aider les acteurs spécialisés en prise directe avec le terrain aux côtés des jeunes dans leur quotidien. Une aide pour aller plus loin, plus vite, plus fort dans les actions menées en faveur de la jeunesse fragilisée.