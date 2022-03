Le loueur Arval augmente ses bénéfices annuels mais ne fait pas de prévisions

Paris (awp/afp) - Le loueur Arval a annoncé lundi avoir enregistré en 2021 près de 700 millions d'euros de bénéfice net (+52% sur un an), porté par une hausse de l'activité et par le niveau exceptionnel des ventes de voitures d'occasion.

Par rapport à une année 2020 légèrement ralentie par la crise sanitaire, le résultat opérationnel brut des contrats de location a augmenté en 2021 de 15% à 720,5 millions d'euros, celle des services de 9,8% à 646 millions, et celle des ventes de véhicules a doublé pour atteindre 369,7 millions d'euros, a précisé le loueur longue durée dans un communiqué.

La flotte financée a augmenté de 6,4% par rapport à fin décembre 2020, totalisant 1,469 million de véhicules, "malgré la pandémie, la pénurie de semi-conducteurs et un contexte d'ensemble difficile pour le secteur automobile", a souligné la filiale de BNP Paribas.

Les frais de gestion ont augmenté de 9,9% "en lien avec la croissance de l'activité et les coûts de mise en oeuvre du plan stratégique Arval Beyond", qui implique des offres en mobilité "à 360 degrés" (location de vélos et trottinettes, autopartage) et des partenariats pour développer sa clientèle de PME et particuliers.

Avec l'inflation, et les coûts d'entretien qui augmentent, le groupe reçoit "beaucoup de questions sur l'évolution des loyers", avait indiqué début février le PDG du groupe, Alain van Groenandel. Pour y répondre, Arval va proposer à partir du mois de mars une offre évolutive, d'abord sur 400.000 de ses voitures qui sont déjà "connectées".

Via la transmission de données au loueur, le comportement du conducteur au volant (kilométrage, accélération ou freinage violents) sera scruté et ces données "permettront d'améliorer la sécurité des conducteurs et de mieux maîtriser la consommation de carburant, du taux d'accidents, et d'aboutir à des gains significatifs en termes de loyer pour les clients", selon le PDG.

Arval affiche un objectif de deux millions de véhicules loués dans le monde à horizon 2025, dont 700.000 hybrides ou électriques. Le loueur avait passé le cap du million de véhicules en 2017.

afp/jh