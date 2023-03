Paris (awp/afp) - Les actions des banques européennes rebondissent dans les premiers échanges lundi, reprenant des couleurs après le retour des craintes sur leur solidité financière en fin de semaine passée, notamment concernant la Deutsche Bank.

Vers 09H15 (07H15 GMT), le titre de Deutsche Bank grimpait de 5,25% et Commerzbank de 3,47% à Francfort. A Paris, BNP Paribas prenait 2,89% et à Madrid Banco Sabadell montait de 3,49%. Le rachat de l'essentiel de Silicon Valley Bank (SVB), qui a fait faillite début mars, par la banque américaine First Citizens apporte un peu d'optimisme chez les investisseurs.

afp/buc