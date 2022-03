Les actions en Europe tentent un rebond malgré l'Ukraine et l'inflation

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance vendredi, les investisseurs étant tiraillés entre la perspective d'un rebond à Wall Street et les inquiétudes liées au conflit en Ukraine comme à l'inflation.

À Paris, le CAC 40 perd 0,1% à 6201,22 points à 08h40 GMT alors qu'à Londres, le FTSE 100 prend 0,45% et qu'à Francfort, le Dax avance de 0,44%.

L'indice EuroStoxx 50 est pratiquement inchangé, le FTSEurofirst 300 grappille 0,09% et le Stoxx 600 avance de 0,22%.

Ce dernier a perdu 1,69% jeudi et le CAC 40 2,83% après l'échec des discussions entre les ministres des Affaires étrangères d'Ukraine et de Russie et l'annonce par la Banque centrale européenne (BCE) d'une diminution accélérée de ses achats de titres.

Les dernières nouvelles du conflit ukrainien n'ont rien de rassurant, sur le terrain militaire comme sur celui des retombées économiques.

Les Etats-Unis, les autres pays du G7 et l'Union européenne devraient annoncer dans la journée qu'ils retirent à la Russie le statut de "nation la plus favorisée" dans leurs échanges commerciaux, ce qui conduira à un relèvement des droits de douane sur de nombreux produits russes.

Par ailleurs, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) a annoncé jeudi que l'organisation allait revoir à la baisse sa prévision de croissance mondiale.

Aux valeurs, EssilorLuxottica gagne 3,11%, l'une des meilleures performances du CAC 40, après avoir publié des résultats trimestriels en nette hausse et dit viser une marge d'exploitation proche de 20% à l'horizon 2026.

La plus forte hausse du Stoxx 600 est pour le groupe italien de défense et d'aéronautique Leonardo, qui bondit de 7,67% après avoir déclaré s'attendre à ce que l'augmentation annoncée des budgets de défense en Europe se traduise par un flux de trésorerie plus que doublé cette année.

En baisse, les valeurs bancaires poursuivent le repli entamé jeudi: leur indice Stoxx européen abandonne 0,51% et à Paris, Crédit agricole cède 2,04% tandis que BNP Paribas perd 2,29%.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Matthieu Protard)