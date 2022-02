Paris (awp/afp) - Les actions des banques européennes chutaient en Bourse lundi après de nouvelles sanctions prises contre la Russie et notamment la décision d'exclure de nombreuses banques russes de la plateforme interbancaire Swift, rouage essentiel de la finance mondiale.

Vers 09h40, les banques suisses UBS (-4,5%), Julius Bär (-3,9%) et Credit Suisse (-3,4%) s'en tiraient sensiblement mieux que leurs homologues françaises BNP Paribas (-8,5%), Société Générale (-9,7%), allemandes Commerzbank (-7,3%) et Deutsche Bank (-7,1%), et l'italienne Unicredit (-6,8%).

afp/buc